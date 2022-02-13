محافظ جنوب سيناء يبحث الاستعداد لمؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، بمكتبه في مدينة شرم الشيخ رئيس إحدى الشركات الصينية الكبرى العاملة داخل مصر "العاصمة الإدارية الجديدة" على رأس وفد من الشركة في إطار استعراض إمكانات الشركة ضمن اللقاءات المتعددة والجهد الدءوب لمحافظ الإقليم، للشركات والجهات المختلفة لتطوير مدينة شرم الشيخ استعدادًا لقمة المناخ التي ستعقد بالمدينة نوفمبر من العام الجاري بحضور 120 رئيس دولة و30 ألف مشارك من جميع دول العالم.

وعرض الوفد بعض الفيديوهات الخاصة بالشركة في المجالات المختلفة، وتطرق اللقاء لأعمال الإضاءة والصوت والضوء لأيقونة السلام والمناطق الجبلية بشرم الشيخ، بالإضافة لمدينة التجلي الأعظم سانت كاترين وعرض إمكانات الشركة في هذا المجال.

وقال محافظ جنوب سيناء إن العلاقات المصرية الصينية تشهد حاليًا تطورًا كبيرًا على جميع الأصعدة السياسية والسياحية والاقتصادية والثقافية، بجانب التوسع فى الاستثمارات الصناعية بمصر، مؤكدًا حرصه على الاستعانة بتلك الشركات الكبرى لما لها من خبرات كبيرة في هذا المجال.

وأرسل المحافظ تحياته للسفير الصيني بالقاهرة، وأعرب عن حرصه على توقيع اتفاقية تآخي بين مدينة شرم الشيخ وإحدى المدن السياحية التي تتشابه مع شرم الشيخ لتفعيل سبل التعاون في المجالات المختلفة.

وفي نهاية اللقاء أهدى المحافظ الوفد هدايا تذكارية وميداليات المحافظة.

وحضر اللقاء اللواء عبدالفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام، واللواء خالد متولي مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية.