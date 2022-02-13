الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استعجال التحريات الأمنية حول سرقة خادمة مبلغ مالي من شقة في التجمع

متهمة
متهمة

طالبت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، باستعجال التحريات الأمنية حول قيام خادمة بسرقة مبلغ مالي من داخل شقة سكنية بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.

واستمعت النيابة لأقوال صاحبة الشقة السكنية التي أقرت بارتكاب المتهمة لعملية السرقة بأسلوب المغافلة.  

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمة خادمة وتعمل في تنظيف الشقق السكنية باليومية، وأقرت أمام جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة بارتكاب واقعة السرقة لمرورها بأزمة مالية.  

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع من صاحب شقة سكنية يتهم سيدة بسرقة مبلغ مالي أثناء مساعدة زوجته في تنظيف شقتهم وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة وبإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمة وضبطها، وأقرت بارتكاب واقعة السرقة لمرورها بأزمة مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تحقيق القاهرة الجديدة قسم شرطة سرقة واقعة شرطة شقة

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وائل لطفي

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