الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة عاطلين قتلوا مزارعًا فى الدقهلية للمفتى

حبل المشنقة
حبل المشنقة

أصدرت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد،  قرارا يقضي بإحالة أوراق المتهمين بقتل مزارع بغرض سرقة دراجته النارية، لمفتى الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

يذكر أن القرار صدر برئاسة القرار برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم، وعضوية المستشارين إيهاب حسن نور الدين، وأحمد عبد العظيم الحمل، وشريف عماد الدين عون، وأمانة سر عبد الحميد الألفي، وطارق عبد اللطيف، وأحمد علي مجر.

وقد أحال المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية، كلًا من "السادات خ. ا" وشهرته محمد الرمش 18 سنة، سائق حفار، ومقيم بمنطقة قلابشو مركز الستاموني، و"أشرف. ع" وشهرته أشرف البرص، 25 سنة- عامل، ومقيم بمحافظة الغربية، و"أحمد. م" وشهرته أحمد أبو العربي، 26 سنة- عامل، ومحمود الصغير 20 سنة- عامل، ويقيمان بمركز أطفيح، للمحاكمة الجنائية.

وجاء في قرار الإحالة، أن المتهمين في 18/7/2021 بدائرة مركز الستاموني، قتلوا المجني عليه السعيد عبد الهادي محمد 55 سنة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أعدوا سلاحا أبيض سكينا، وهاتفوا المجني عليه لمقابلته بمسكنه، نظرًا لكون المجني عليه يعطف على المتهم ماديًا، ويستعين به لمساعدته في زراعة أرضه.

وأضاف القرار أن المتهمين؛ ما إن ظفروا بالمجني عليه، قيّد الأول قدميه، وسدد الثالث عدة طعنات بالبطن والصدر، بينما تعدى المتهمان الأول والثاني على المجني عليه، باستخدام الأحجار وكوب زجاجي، وسددا له عدة ضربات، استقرت برأسه ووجهه، بينما طعنه المتهم الرابع بالصدر تأكيدًا على قتله، ثم سرقوا دراجته البخارية وهاتفه المحمول، وهربوا من مكان الواقعة.

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وائل لطفي

الفن المصرى

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