بولس فهمى والمواطنة



أصدر الرئيس السيسى قرارا بتعيين المستشار بولس فهمى إسكندر رئيسا للمحكمة الدستورية العليا. فهل هناك علاقة بين هذا القرار وبين المواطنة ؟ بداية فدستور ٢٠١٤ وفى مادته ( ٥٣) لايفرق بين مصرى وآخر بسبب الدين أو العقيدة أو اللون أو الجهة ...الخ أى أن المصريين يتساوون فى الحقوق وفى الواجبات . كما أن القانون لا يفرق بين مصرى وآخر . ولكن . ولكن ايه بقى ؟ القضية الأساسية هى بعض الموروث الطائفى التاريخى الذى كان يفرق بين مصرى ومصرى آخر بسبب الدين وغير الدين . وهذا الموروث الطائفى نشأ وتراكم فى ظل أنظمة حكم لم تكن تعرف مايسمى بالديمقراطية أو المساواة أو المواطنة . فهذه مسميات وتغيرات وتطورات مرت بها الأنظمة السياسية طوال التاريخ . كما أنه قد جاء إلى مصر أنظمة حكم غير مصرية سواء كانت تحمل اسم الاسلام وهى لاعلاقة لها بالاسلام على أرض الواقع أو غير ذلك من النظم الاستعمارية التى كانت تعلى من شان غير المصرى على المصرى . ومثل ذلك فى بداية دخول الإسلام لمصر كانت المعاملة تفرق بين المسلم الوافد من الجزيرة وبين المصرى الذى اعتنق الإسلام بعد دخوله مصر. كانت الجزية تفرض فى بعض الأوقات على المصرى المسلم وغير المسلم لصالح الدولة الحاكمة الغير مصرية . هنا ومن الطبيعى أن يكون مثل هذا المناخ الطائفى المتعدد الاشكال والمتنوع الأساليب يصيب الغير مسلمين من المسيحيين . فكانت تفرض الجزية على المصريين المسيحيين ولم تلغى تلك الجزية إلا عام ١٨٥٥. كانت تفرض عليهم أساليب اضطهاد غير إنسانية فلا يسبق غيرالمسلم المسلم. ولايعلو بيت غير المسلم على المسلم . فلا يركب المسيحى دابة ويمر على المسلم قبل نزوله. وعلى غير المسلم أن يعلق فى رقبته جرس حتى يعلن عن نفسه حتى لاتتم معاملته كالمسلم . كان على المسيحى أن يدفع الجزية مقابل عملية الدفن فكان تصريح الدفن يقول ( يصرح بدفن الكافر ابن الكافر الذنديق ابن الذنديق الكلب ابن الكلب فلان الفلانى) ( لدينا وثيقة بذلك ) لم يكن هناك تصريح ببناء الكنائس غير الموجودة أثناء الفتح . ولم تنتهى كل هذه الممارسات التى لاتعرف روح الاسلام ولا سماحته ولا مقاصده العليا بغير صدور الخط الهمايونى ( وهو وثيقة شبه دستورية صدرت من الخليفة العثمانى نتيجة لصغوط الدول الأوربية حين ذاك) . بعد ذلك تم تجنيد المسيحيين فى الجيش . وأصبح منهم ( وعلى أرضية طبقية واقتصادية تابعة للسلطة ) من حمل لقب بك ثم باشا . هنا حدث تغير فى المناخ الطائفى الاضطهادى إلى مناخ طائفى سلوكى . وكانت الذروة عام ١٩١١ عندما عقد المؤتمر القبطى فى أسيوط وتم الرد عليه بعقد مؤتمر اسلامى موازى. ولكن ولأن المعدن المصرى الاصيل نتيجة للجين المصرى المشترك استطاع أن يحاصر هذا المناخ الطائفى الذى تمثل فى بعض الأحزاب والصحف القبطية فى مواجهة الأحزاب والصحف الإسلامية . وكانت الذروة التاريخية التى عبرت عن المعدن المصرى احداث ١٩١٩ التى وحدت الشعب حتى أصبحت هذه الأحداث أيقونة سياسية مصرية . وهنا لانستطيع أن نسقط تلك الممارسات الطائفية للاستعمار البريطانى الذى كان يحدث الفتن والتفرقة بين المصرى المسلم والمصرى المسيحى خاصة فى ثلاثينيات القرن الماضى . ظلت هذه الورقة ولازالت يتم التلاعب بها عند اللزوم من قوى سياسية ودينية متنوعة تريد التفرقة باسم الدين . وكانت نتيجة لذلك الموروث أن أصبح عرفا عدم وجود مصرى مسيحى فى أماكن كثيرة لاداعى لذكرها الان . لأنها عرفا كانت قاصرة على غير المسيحى. ولكن التطور الطبيعى الذى يدرك حكمة التعددية الدينية التى أرادها الله ومع ظهور مسميات مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة . أصبح العالم كله بكل أنظمته يسعى لتأكيد وتطبيق تلك المسميات . وبعد ٣٠ يونيو وبكل موضوعية وكمعارض سياسى أقول إن نظام يونيو قد أدرك أن التوحد المصرى لن يتحقق بغير التلاحم والاصطفاف لكل المصريين على أرضية المواطنة التى تتحقق بالتراكم نظرا لهذا الموروث الطائفى الذى حدث بالتراكم أيضا . وجدنا الضربة الجوية لداعش عندما تم قتل الشهداء المسيحيين . وجدنا السيسى يتصدر عزاء شهداء الكنيسة البطرسية . شاهدنا السيسى يعتاد على حضور قداس عيد الميلاد كسابقة تاريخية . كان قانون بناء الكنائس الذى يمثل خطوة مهمة فى طريق طويل عانى منه الجميع . هنا نأتى إلى تعيين بولس فهمى بولس . فليست هذه المرة الأولى التى يعين فيها مسيحى فى موقع قضائى هام . ولكن أخذ موقع رئيس الدستورية أهمية خاصة كون الدستور يقول أنه فى غياب رئيس الجمهورية والبرلمان يكون رئيس الدستورية رئيسا مؤقتا للجمهورية . اى أن هذا القرار تجاوز الحاجز الطائفى بقفزة وليس بخطوة . هنا واخيرا وبكل صراحة اقول اسف لاستعمال تعبيرات طاىفية لا اؤمن بها واتجاوزها دائما ولكن فرضت نفسها فى التحليل التاريخى . ثانيا :الاهم هو إلا نتعامل مع القرار على أرضية طائفية فيأخذ المسيحى القرار على أنه انتصار . هنا يتقبل المسلم الموقف على أنها هزيمة . فهذه هى الطائفية بعينها . وعلى هذه الأرضية لن نقضى على الطائفية الموروثة ولا غير الموروثة. ولكن نأخذ القرار على أرضية وطنية ودستورية وقانونية تختار الأصلح والاكفأ والاقدر دون النظر للدين أو اللون أو الجهة ...الخ . هنا نكون قد وضعنا القرار فى وضعه السليم الذى يقصد فيه صاحبه التأسيس لتطبيق المواطنة الحقيقية على أرض الواقع تخطيا وإسقاطا لموروث طائفى مرفوض حتى نحقق الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة .دولة كل المصريين . حمى الله مصر وشعبها العظيم