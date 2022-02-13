إصابة عاملين باختناق إثر تسرب لغاز الكلور في محطة مياه بأكتوبر

أنقذ القدر عاملين من الموت، اليوم، إثر اختناقهما نتيجة تسرب لغاز الكلور داخل محطة مياه بالمنطقة الصناعية بطريق الواحات بأكتوبر، التابعة لمحافظة الجيزة.

تلقى مدير أمن الجيزة إخطارًا من شرطة النجدة بوجود تسرب غاز كلور داخل محطة مياه بطريق الواحات.

وانتقلت على الفور أجهزة الأمن مدعومة بسيارات أطفاء وإسعاف، وتبين من المعاينة أن المحطة مكونة من طابقين على مساحة حوالي 500 متر.

وكشفت التحريات والمعاينات اللازمة عن إصابة كل من ت ع، 51 سنة، أ م، 26 سنة، بالاختناق وتمت معالجتهما في مكان الواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.