لليوم الثاني.. اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تواصل عملها

واصلت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، اليوم الأحد، أعمالها في تلقي طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات لليوم الثاني على التوالي من الحادية عشر صباحا وحتى الخامسة مساء بالمقر الرئيسي بالدقي.

مرشح وحيد لليوم الثاني لفتح باب الترشح على انتخابات رئاسة الوفد



وقال المستشار عيد هيكل، نائب رئيس حزب الوفد، ورئيس الجنة المشرفة بالإنابة، إن اللجنة تواصل عملها لليوم الثاني على التوالي لتلقي طلبات الراغبين في الترشح لرئاسة الحزب من خلال تطبيق الضوابط والتعليمات التي وضعتها اللجنة في اجتماعها السابق يوم الجمعة الماضية.



وأشار نائب رئيس حزب الوفد، إلى أنه لم يترشح أحد حتى الآن إلا المستشار بهاء الدين أبو شقة والذي تقدم بورق الترشح للجنة أمس السبت أول أيام فتح باب الترشح، موضحًا أنه من المقرر غلق باب الترشح يوم الخميس المقبل.



وتقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، أمس السبت، بأوراق الترشح لانتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في 11 مارس المقبل.



وتلقى طلب الترشح من أعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 كلا من: عباس حزين، سكرتير عام مساعد الحزب، وكاظم فاضل، سكرتير عام مساعد الحزب، وأيمن محمد، المدير المالي للحزب، بحضور اللواء سفير نور عضو الهيئة العليا، ومحمود سيف النصر عضو الهيئة العليا، وإبراهيم الشريف عضو الهيئة العليا، وعدد من أعضاء الحزب.



وتضم اللجنة كلًا من: فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب مقررا، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب، والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد، وأيمن محمد سيد سكرتير اللجنة.