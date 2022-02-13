الأحد 13 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

لليوم الثاني.. اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تواصل عملها

اللجنة المشرفة علي
اللجنة المشرفة علي انتخابات حزب الوفد

واصلت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، اليوم الأحد، أعمالها في تلقي طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات لليوم الثاني على التوالي من الحادية عشر صباحا وحتى الخامسة مساء بالمقر الرئيسي بالدقي.

مرشح وحيد لليوم الثاني لفتح باب الترشح على انتخابات رئاسة الوفد


وقال المستشار عيد هيكل، نائب رئيس حزب الوفد، ورئيس الجنة المشرفة بالإنابة، إن اللجنة تواصل عملها لليوم الثاني على التوالي لتلقي طلبات الراغبين في الترشح لرئاسة الحزب من خلال تطبيق الضوابط والتعليمات التي وضعتها اللجنة في اجتماعها السابق يوم الجمعة الماضية.


وأشار نائب رئيس حزب الوفد، إلى أنه لم يترشح أحد حتى الآن إلا المستشار بهاء الدين أبو شقة والذي تقدم بورق الترشح للجنة أمس السبت أول أيام فتح باب الترشح، موضحًا أنه من المقرر غلق باب الترشح يوم الخميس المقبل.


وتقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، أمس السبت، بأوراق الترشح لانتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في 11 مارس المقبل.

  
وتلقى طلب الترشح من أعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022 كلا من: عباس حزين، سكرتير عام مساعد الحزب، وكاظم فاضل، سكرتير عام مساعد الحزب، وأيمن محمد، المدير المالي للحزب، بحضور اللواء سفير نور عضو الهيئة العليا، ومحمود سيف النصر عضو الهيئة العليا، وإبراهيم الشريف عضو الهيئة العليا، وعدد من أعضاء الحزب.


وتضم اللجنة كلًا من: فؤاد بدراوى سكرتير عام الحزب مقررا، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب، وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب، وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب، والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد، وأيمن محمد سيد سكرتير اللجنة.

انتخابات اللجنة المشرفة حزب الوفد المستشار عيد هيكل الوفد بدراوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس الإثنين.. الصغرى بالقاهرة 10

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

«ميدو يسقط فى الفخ».. المشجع الأهلاوى بمباراة الزمالك يفجر مفاجأة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

سرعة الانتشار.. أطباء يوضحون الفارق بين متحور دلتا وأوميكرون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

بيت العائلة المصرية.. والجمهورية الجديدة

لواء.حمدى البطران

الكِتَاب المصري

جمال-أسعد

بولس فهمى والمواطنة

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

علي سعدة

تجمد الفكر

حسين دعسة

شرارة وقرقعة ونذر الحرب.. على الطريقة الروسية /الأمريكية

د.أحمد الخميسى

المفكر التنويرى

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر«2»

صور

وصول الأهلى

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

محطة تل أبيب

المزيد

«مكتب عضو الكنيست» يثير أزمة.. تبعات اقتحام «بن غفير» لحي الشيخ جراح

بعد زيارة جانتس: صفقة ضخمة للمغرب مع شركة "الصناعات الجوية الإسرائيلية"

فلسطين تدعو «الجنائية الدولية» لبدء التحقيق فى تهجير أهالى حى الشيخ جراح