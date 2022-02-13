الأحد 13 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل بلاغ يتهم إيزيس سيد القمني بازدراء الدين الإسلامي

سيد القمني
سيد القمني

تقدم الهيثم هاشم سعد، المحامي، ببلاغ رقم 142578 لسنة 2022 عرائض المكتب الفني للنائب العام، ضد إيزيس سيد القمني، يتهمها خلاله بارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامي ويطالب باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها إعمالا لقانون العقوبات.

وقال في بلاغه إنه عقب وفاة سيد القمني نشرت ابنته إيزيس عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشور عنوانه- تمت الوصية- بإشارة إلى تنفيذ وصية والدها الذي توفي الأسبوع الماضي، متضمنا ألفاظًا تمثل تحقير وازدراء وسخرية واستهزاء وتوصيفات لا تليق بالقرآن الكريم وتعد تعدي على عقيدة المؤمنين بالعقيدة الإسلامية. 

وأوضح أن ما جاء في هذا المنشور وغيره من منشوراتها؛ يحمل دعوة صريحة إلى التحريض وتكدير السلم العام، وإثارة الفتنة بين أبناء المجتمع، مضيفا أنها تنتهج أفكار والدها نفسه التي دأب على تكرارها في أحاديثه وكتاباته، وسخريته من الدين والمسلمين.

وأكد أن ما أقدمت عليه المدعوه إيزيس، لا يُعد من قبيل حرية الاعتقاد التي كفلها الدستور، لأن حرية الاعتقاد لا تبيح لها أن تجادل في أصول دين من الأديان أو أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد، وإنها لم تحزن لوفاة والدها، وعظم لحظة الموت، بل اتخذت من تلك اللحظ فرصة لترويج الأفكار التي وصفها البلاغ بـ الشاذة الفاسدة.

وطلب مقدم البلاغ اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المشكو في حقها، إعمالا لقانون العقوبات.

المحامي حمادة الصاوي النائب العام الكاتب سيد القمني ايزيس سيد القمن

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