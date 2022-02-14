الإثنين 14 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الجريدة الرسمية تنشر قرار سحب الثقة من عضوين بنقابة العاملين بالسياحة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، ملخص محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية 
للنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق والمنعقدة بتاريخ يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021. 

وشمل نص القرار:

البنـد الأول: الموافقــة بأغلبيــة التــصويت علــى ســحب الثقــة والفــصل من العضوية كل من: حسين شعبان حسين عبده القائم بأعمال رئاسة النقابة العامة، ومحمد إبراهيم عطا الجندى  الأمين العام .و أحمد أحمد عوض غندر وكيل النقابة العامة.

البند الثانى: انتخاب رئيس النقابة وتم تكليف محسن محمد االله سليمان لمنصب القائم بأعمال رئيس النقابة العامة حتى انقضاء الدورة النقابية الحالية.

البند الثالث: استكمال تشكيل مجلس إدارة النقابة وتكليف  7 أعـضاء وفقًـا للتمثيـل النـسبى والجغرافـى لاسـتكمال العدد القانونى.

كما قررت الجمعية العمومية غير العادية بأغلبيـة أعـضائها اختيـار الزميلـة فاتن الحسينى عبد االله - عضو مجلس الإدارة ممثلة النقابة العامة بالـسياحة والفنـادق للشركة القابضة.

قانون لقاء سحب الاول سياحة سياح على فصل عمومية اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفن المصرى

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في أسوان 2022

القبض على المتهمين بحرق سائق «توك توك» خلال مشاجرة في بولاق الدكرور

لجنة مشتركة تدرس مقترح بإنشاء كوبري جديد بطنطا

العثور على جثة عجوز أسفل كوبرى نكلا بمنشأة القناطر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

كلمة الرئيس فى «محيط واحد».. وقضايا البيئة

رشا عبدالمنعم

المسرح وتحديات الجمهور فى عصر الميديا الجديدة

عبدالوهاب داود

مدن حلمى سالم العامرة بالمحبة

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

ضمن 22 وفد أجنبي: وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار تحضر "إيجبس 2022"

نواب أردنيون يطالبون باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصرى

مقتل شخص وإصابة 10 آخرين خلال تصدى الشبان للقوات الإسرائيلية