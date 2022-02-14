الجريدة الرسمية تنشر قرار سحب الثقة من عضوين بنقابة العاملين بالسياحة
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين، ملخص محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية
للنقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق والمنعقدة بتاريخ يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021.
وشمل نص القرار:
البنـد الأول: الموافقــة بأغلبيــة التــصويت علــى ســحب الثقــة والفــصل من العضوية كل من: حسين شعبان حسين عبده القائم بأعمال رئاسة النقابة العامة، ومحمد إبراهيم عطا الجندى الأمين العام .و أحمد أحمد عوض غندر وكيل النقابة العامة.
البند الثانى: انتخاب رئيس النقابة وتم تكليف محسن محمد االله سليمان لمنصب القائم بأعمال رئيس النقابة العامة حتى انقضاء الدورة النقابية الحالية.
البند الثالث: استكمال تشكيل مجلس إدارة النقابة وتكليف 7 أعـضاء وفقًـا للتمثيـل النـسبى والجغرافـى لاسـتكمال العدد القانونى.
كما قررت الجمعية العمومية غير العادية بأغلبيـة أعـضائها اختيـار الزميلـة فاتن الحسينى عبد االله - عضو مجلس الإدارة ممثلة النقابة العامة بالـسياحة والفنـادق للشركة القابضة.