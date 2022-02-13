تباين إصابات كورونا اليومية بعدد من الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة ببعض الدول العربية، اليوم الأحد، عدد الإصابات والوفيات وحالات التعافي جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1266 إصابة جديدة بإجمالي 868 ألفا و237 حالة، كما تم تسجيل وفاة واحدة بإجمالي 2285 حالة، وتماثل 2513 حالة للشفاء بإجمالي 800 ألف و884 حالة.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 2136 إصابة جديدة وحالتي وفاة وتعافي 3482 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 728 ألفا و387 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و973 حالة، والشفاء إلى 692 ألفا وحالة واحدة.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 4 آلاف و623 إصابة جديدة، وتعافى 7 آلاف و691 حالة ليصل الإجمالي إلى 401 ألف و782 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1425 حالة عقب تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 3 آلاف و648 إصابة جديدة، و12 وفاة، و5 آلاف و409 حالات شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 470 ألفًا و314 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و125 حالة، والشفاء إلى 418 ألفًا و279 حالة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 2036 إصابة جديدة و26 وفاة، وتماثل 5 آلاف و228 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و275 ألفا و571 حالة، والوفيات إلى 24 ألفا و704 حالات، والشفاء إلى مليونين و188 ألفا و135 حالة بنسبة 96.2%.