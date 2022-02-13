الأحد 13 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تباين إصابات كورونا اليومية بعدد من الدول العربية

كورونا
كورونا

أعلنت وزارات الصحة ببعض الدول العربية، اليوم الأحد، عدد الإصابات والوفيات وحالات التعافي جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1266 إصابة جديدة بإجمالي 868 ألفا و237 حالة، كما تم تسجيل وفاة واحدة بإجمالي 2285 حالة، وتماثل 2513 حالة للشفاء بإجمالي 800 ألف و884 حالة.

وفي السعودية، سجلت وزارة الصحة 2136 إصابة جديدة وحالتي وفاة وتعافي 3482 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 728 ألفا و387 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و973 حالة، والشفاء إلى 692 ألفا وحالة واحدة.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 4 آلاف و623 إصابة جديدة، وتعافى 7 آلاف و691 حالة ليصل الإجمالي إلى 401 ألف و782 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1425 حالة عقب تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 3 آلاف و648 إصابة جديدة، و12 وفاة، و5 آلاف و409 حالات شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 470 ألفًا و314 حالة، والوفيات إلى 6 آلاف و125 حالة، والشفاء إلى 418 ألفًا و279 حالة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 2036 إصابة جديدة و26 وفاة، وتماثل 5 آلاف و228 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و275 ألفا و571 حالة، والوفيات إلى 24 ألفا و704 حالات، والشفاء إلى مليونين و188 ألفا و135 حالة بنسبة 96.2%.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

«ميدو يسقط فى الفخ».. المشجع الأهلاوى بمباراة الزمالك يفجر مفاجأة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

وزير الأوقاف: من يتحدث عن حقوق الإنسان ينظر إلى حال الدول التى سقطت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

علي سعدة

تجمد الفكر

حسين دعسة

شرارة وقرقعة ونذر الحرب.. على الطريقة الروسية /الأمريكية

د.أحمد الخميسى

المفكر التنويرى

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر«2»

عفاف السيد

القصة فن مصرى قديم

محمود خليل

همس الشعوب عن «تدين الشباب والكبار» فى الستينيات

ماجد حبته

حيرة دولة الألف جزيرة

صور

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

بعد زيارة جانتس: صفقة ضخمة للمغرب مع شركة "الصناعات الجوية الإسرائيلية"

فلسطين تدعو «الجنائية الدولية» لبدء التحقيق فى تهجير أهالى حى الشيخ جراح

مخاوف من الحرب.. إسرائيل تبدأ عملية إجلاء أسر بعثتها الدبلوماسية من أوكرانيا