الصحة توضح الشروط التي يجب الالتزام بها عند تقديم الطعام لمصاب كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن هناك عدة شروط يجب أن يتم الالتزام بها عند تقديم الطعام لمصاب فيروس كورونا بفترة العزل المنزلي.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن هذه الشروط هي فصل الأطعمة النيئة كاللحوم عن الأطعمة المطبوخة والحفاظ على نظافة الأيدي والمطبخ والأواني باستمرار، وغسل الفواكه والخضروات جيدا بالماء الجاري، وطهي الطعام جيدا للتخلص من الميكروبات والحفاظ على الطعام في درجة حرارة آمنة.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت عن إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لـ "متابعة حالات العزل المنزلي مرضى فيروس كورونا المستجد" تحت شعار 100" مليون صحة"، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة سيتم تفعيلها بدءًا من يوم الأربعاء المقبل، وذلك لمتابعة الحالات البسيطة إكلينيكيًا لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين يخضعون العزل المنزلي سواءً الذين تم تشخيصم بمستشفيات وزارة الصحة أوالذين ثبت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص لهم ويخصعون العزل المنزلي ، مشيرة إلى أن المبادرة تقدم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى وكذلك قياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الأعراض الصحية، من خلال 5400 وحدة صحية ومركز طبي، بالإضافة إلى تخصيص فرق طبية للمرور على المنازل مزودة بأجهزة "تابلت" لتسجيل كافة البيانات الخاصة بالحالات على النظام الإلكتروني، مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال العمل بتلك المبادرة، فضلاً عن تمركز 800 سيارة قوافل علاجية بالمناطق التي بها معدلات إصابة عالية، وذلك من خلال الاستفادة من قاعدة البيانات الخاصة بنظام الترصد الوبائي بوزارة الصحة، حيث يتم متابعة المرضى بصفة دورية وفي حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.