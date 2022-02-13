الأحد 13 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

24 فبراير تسليم ملفات التقدم لشغل وظيفة مندوب بهيئة قضايا الدولة

قضايا الدولة
قضايا الدولة

أعلنت هيئة قضايا الدولة، منذ أيام عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021، و  يتم تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة اعتبارا من السبت 26 فبراير الجاري إلى يوم الخميس 24 مارس 2022، طبقا للجدول الذي سيجري نشره على الموقع الرسمي لهيئة قضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

ويشترط فيمن يتقدم للتعيين في هذه الوظيفة الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، بالإضافة إلى ما يلي:
1- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.
2- ألا يزيد العمر عن 30 سنة في تاريخ نشر هذا الإعلان.
3- أن يجتاز بنجاح كل الاختبارات التي تجرى في هذا الشأن.
4- أن تتوافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بهيئة قضايا الدولة.
5 - أن تثبت اللياقة الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.


- الملفات المطلوبة


يتم استلام ملف التقديم نظير مبلغ 600 جنيه، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 29 يناير 2022، حتى نهاية يوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022.

• صورة بطاقة الرقم القومي مع وجود الأصل للاطلاع عليه.
• صورة ضوئية من شهادة المؤهل (الليسانس).
تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني (www.sla.gov.eg) خلال الفترة من يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022، حتى يوم الخميس الموافق 24 فبراير 2022.
- تحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح وطباعتها من خلال الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.
- تقدم الملفات مستوفية أصول المستندات والأوراق المطلوبة.
- تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة اعتبارا من السبت 26 فبراير 2022، إلى يوم الخميس 24 مارس 2022، طبقا للجدول الذي سيجري نشره على الموقع الرسمي لهيئة قضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.
- لن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات المطلوبة.
- جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.

هيئة قضايا الدولة كليات الحقوق طلبات التعيين كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة التقدير التراكمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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