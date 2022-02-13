حنان مطاوع تنفي استئناف تصوير «ورد» بعد تأجيله أكثر من مرة

نفت الفنانة حنان مطاوع، ما تردد حول استئنافها تصوير مسلسل "ورد" خلال الفترة الحالية، وخوضها السباق الرمضاني به.

وقالت في تصريح لـ«الدستور» إنها لم تستأنف تصوير مسلسل "ورد" حاليًا، والذي تأجل تصويره أكثر من مرة بعد تصوير يوم واحد منه، مشيرة إلى أنها لم تستقر حتى الآن على المشاركة في السباق الرمضاني المقبل.

وأوضحت أنه عُرِضَ عليها عمل ولكن ما زالت في مرحلة القراءة، لذلك لم تفصح عن تفاصيله، مؤكدة أنها ستعلن عنه فور تعاقدها رسميًا عليه.

ويضم مسلسل "ورد" العديد من الفنانين مع حنان مطاوع، منهم محمد عز، نضال الشافعي، محمد لطفي، صلاح عبدالله، هاجر الشرنوبي، تيام مصطفى قمر، عايدة رياض، سارة الشامي، وفاء سالم، وهو من تأليف فتحي الجندي وإخراج شادي أبو شادي.

وكشفت حنان مطاوع، عن سبب تأجيل مسلسل "ورد" سابقًا، حيث أوضحت أن السبب يرجع لمشكلة إنتاجية لعدم وجود سيولة مالية كافية، مؤكدة أنها كانت بالنسبة للمنتج مخاطرة لأنه ثاني أعماله الإنتاجية بعد مسلسل مكون من 10 حلقات، لافتة إلى أن المسلسل الطويل يكون إنتاجه ضخمًا، على عكس المسلسل القصير الذي أنتجه من قبل، معتبرة أن الحل هو إيجاد منتج آخر يستكمل العمل ويخرجه للنور.

وشاركت حنان مطاوع، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل "القاهرة كابول"، مع النجوم طارق لطفي، وفتحي عبدالوهاب، وخالد الصاوي، وجسّدت خلاله شخصية فتاة تُدعى "منال" والتي يحبها الفنان طارق لطفي.