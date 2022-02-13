الأحد 13 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الحكم على 12 متهما في «أحداث عنف ذكرى ثورة يناير» 13 إبريل

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربيني

قررت الدائرة الرابعة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم طرة  برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، حجز  محاكمة 12 متهم فى قضية "أحداث عنف  الذكرى الثالثة لثورة يناير"لجلسة 13 أبريل المقبل للنطق بالحكم.
 
وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير، مما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ووفاة 6 آخرين.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين بتلك القضية عددًا من الاتهامات من بينها القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

الدائرة الرابعة إرهاب محاكمة ١٢ متهم أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير المستشار محمد السعيد الشربينى محاكم طرة

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