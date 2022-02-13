الأحد 13 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اكتشف محاولته لسرقة أسطوانة الغاز.. مدمن يقتل جده في منشأة القناطر

قتل
قتل

أنهى مدمن مخدرات حياة جده طعنا بسكين، في إحدى قرى منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم حاول سرقة أسطوانة غاز من شقة جده، إلا أن المجني عليه اكتشف أمره، ما دفع المتهم لطعنه.

وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنقل مسن إلى المستشفى مصابا بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بإحدى قرى منشأة القناطر.

وانتقل المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر إلى مكان الحادث، وتبين أن شابا اعتاد تعاطي المواد المخدرة، حاول سرقة أسطوانة غاز من شقة جدة المجني عليه، إلا أن القتيل اكتشف أمره وأحبط محاولته، مما دفع المتهم لطعنه بسكين.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن المتهم حاول سرقة اسطوانة الغاز لشراء مواد مخدرة، وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرة المجني عليه، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مدمن مخدرات الجيزة منشأة القناطر المجنى مديرية أمن الجيزة جرح طعني سلاح أبيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

الأكثر قراءة

«ميدو يسقط فى الفخ».. المشجع الأهلاوى بمباراة الزمالك يفجر مفاجأة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 عبر بوابة التعليم الأساسي

وزير الأوقاف: من يتحدث عن حقوق الإنسان ينظر إلى حال الدول التى سقطت

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

علي سعدة

تجمد الفكر

حسين دعسة

شرارة وقرقعة ونذر الحرب.. على الطريقة الروسية /الأمريكية

د.أحمد الخميسى

المفكر التنويرى

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر«2»

عفاف السيد

القصة فن مصرى قديم

محمود خليل

همس الشعوب عن «تدين الشباب والكبار» فى الستينيات

ماجد حبته

حيرة دولة الألف جزيرة

صور

«مؤتمر المواطنة» بحضور وكيل مجلس النواب محمد ابو العنين ووزير الأوقاف

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدعو «الجنائية الدولية» لبدء التحقيق فى تهجير أهالى حى الشيخ جراح

مخاوف من الحرب.. إسرائيل تبدأ عملية إجلاء أسر بعثتها الدبلوماسية من أوكرانيا

إسرائيل تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا