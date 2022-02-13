اكتشف محاولته لسرقة أسطوانة الغاز.. مدمن يقتل جده في منشأة القناطر

أنهى مدمن مخدرات حياة جده طعنا بسكين، في إحدى قرى منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم حاول سرقة أسطوانة غاز من شقة جده، إلا أن المجني عليه اكتشف أمره، ما دفع المتهم لطعنه.



وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت بلاغا يفيد بنقل مسن إلى المستشفى مصابا بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، بإحدى قرى منشأة القناطر.

وانتقل المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر إلى مكان الحادث، وتبين أن شابا اعتاد تعاطي المواد المخدرة، حاول سرقة أسطوانة غاز من شقة جدة المجني عليه، إلا أن القتيل اكتشف أمره وأحبط محاولته، مما دفع المتهم لطعنه بسكين.



وكشفت التحريات التي أشرف عليها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، أن المتهم حاول سرقة اسطوانة الغاز لشراء مواد مخدرة، وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرة المجني عليه، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.