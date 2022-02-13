وزير الشباب والرياضة يناقش رسالة دكتوراة بـ«تجارة عين شمس»

استضافت كلية التجارة بجامعة عين شمس، أمس السبت، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمناقشة رسالة دكتوراة مهنية DBA، وذلك بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة.

وأعرب الدكتور خالد قدري، عميد الكلية، عن سعادته لتلبية الوزير للدعوة مما أثرى المناقشة وكذلك عن شكره لرئيس الجامعة، والدكتور محمود المتيني، لاستقباله والترحيب بالوزير، مؤكدًا حرص الجامعة على تكامل دور البحث العلمي في الجامعة مع الممارسات التطبيقية بما يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمع.

وأوضحت الدكتور هيام وهبة، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث أن موضوع الرسالة يأتي في سياق الخطة البحثية التي تتبناها الكلية وربطها بتطوير الأداء للمنظمات والوزارات المختلفة وذلك في ضوء الخطة البحثية المعتمدة من قِبَل قطاع الدراسات العليا بالجامعة بقيادة الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما أوضحت أن الرسالة بحثت العلاقة بين تطبيق ممارسات الجودة الشاملة وأثرها على تحسين الأداء المالي للأندية الرياضية الاستثمارية فى مصر، حيث تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور خالد قدري، أستاذ إدارة الأعمال وعميد الكلية رئيس لجنة المناقشة، والدكتور نادر البير، أستاذ ورئيس قسم إدارة الأعمال مشرفًا، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عضوًا من الخارج.