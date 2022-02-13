الداخل الأوكراني.. مع أم ضد روسيا؟ «الجارديان» تكشف

سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على رد فعل الشعب الأوكراني على سيناريوهات الغزو الروسي والتهديد العسكري الأمريكي لبلادهم.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إنه مع ورود أنباء آخر إحاطة قاتمة للبيت الأبيض بشأن أوكرانيا في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة الماضي في كييف، كانت الحانات والمطاعم ممتلئة كما في أي ليلة جمعة أخرى، ظل الجو مرحًا.

وتابعت أنه بينما تنبأ المسئولون الأمريكيون والصحفيون في واشنطن الذين اطلعوا عليهم بإيجاز، بشن حملة "مروعة ودموية" ضد أوكرانيا في القريب العاجل، لم يكن أحد باستثناء الصحفيين يهتم كثيرًا بما يبدو، بالنسبة للكثيرين في كييف، وكأن التهديدات بالغزو الروسي أو الأمريكي مجرد أحدث حملة في سلسلة من الرؤى المروعة.

كما كتب العاملون في مؤسسات الفكر والرأي في واشنطن عن حملة قاسية سيتم إطلاقها في نهاية هذا الأسبوع - حملة من شأنها أن تحرم أوكرانيا من الطاقة والتدفئة، وتقضي على القيادة العليا للجيش - بدت شوارع كييف، حيث تساقطت الثلوج الخفيفة، وكأنها حقيقة موازية.

وأكدت الصحيفة أنه تحت هذا الهدوء السطحي، يضع العديد من الأوكرانيين خططًا للطوارئ، بعضها لمحاربة الغزو، والبعض الآخر للفرار إلى أماكن أكثر أمانًا. لا يمكن شراء مولد كهرباء في المدينة، ويناقش الكثيرون ما سيفعلونه إذا حدث الأسوأ.

وتابعت أنه تم مناقشة الأقبية ومحطات المترو وحتى نوادي التعري كملاجئ محتملة للقنابل في حالة هجوم جوي روسي.

وأضافت أن أمس السبت شهد احتشاد الآلاف من الأوكرانيين في وسط كييف في "مسيرة الوحدة"، ملوحين بالأعلام واللافتات الأوكرانية كتب عليها "سنقاوم" و"الغزاة يجب أن يموتوا"، ومع ذلك، كان الحشد الذي بلغ عدة آلاف، صغيرًا وفقًا لمعايير مدينة معتادة على الاحتجاجات العملاقة، ويعكس الشعور بالضجر من التهديد المستمر والحرب المزعج.

وقال أندريه تيشكو، في مسيرة مع ابنته الرضيعة: "بوتين يرتكب خطأً فادحًا إذا اعتقد أنه سيكون قادرًا على تدمير أوكرانيا".

وقالت إيرينا كوبرينكو، التي خرجت في نزهة بالقرب من الاحتجاج، إنها لم تفهم الضجة: “نحن نعلم أن بوتين قادر على القيام بأشياء صعبة، لكنه بالتأكيد ليس مجنونًا بما يكفي لمحاولة قصف كييف”.

وأكدت الصحيفة أنه بالنسبة للعديد من الناس في أوكرانيا، تظل فكرة الغزو الكامل شيئًا غريبًا وغير قابل للتصديق، حيث يقول العديد من الأوكرانيين، حتى الرئيس، إنهم يدركون جيدًا الخطر الذي تشكله روسيا، لكنهم لا يؤمنون تمامًا بالإصرار الأمريكي على أن التهديد وشيك.

وقال نائب أوكراني سابق طلب عدم نشر اسمه: "لقد بدأت أشعر بالضيق الشديد من هذا، أنا مؤيد جدًا للغرب، لكن الطريقة التي تظهر بها أخبار الغزو هذه تذكرني بشائعات لم يتم التحقق منها على قنوات تليجرام الروسية، حول مصادر غير مسماة ومعلومات خلف الكواليس".