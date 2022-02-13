“وفاء لمصر” تطلق مبادرة للقضاء على قوائم انتظار القسطرة القلبية في الصعيد

بالتعاون مع المستشفيات الجامعية

أطلقت مؤسسة “وفاء لمصر”، مبادرة للقضاء على قوائم انتظار القسطرة القلبية، داخل صعيد مصر، وانطلقت من سوهاج.

وبدأت المبادرة من مستشفي سوهاج الجامعي حيث أجريت أكثر من 11 عملية قسطرة قلب علاجية للأطفال، في يوم واحد، بالمجان.

وتمت العمليات تحت إشراف الدكتورة أمل السيسي أستاذ قلب الأطفال بجامعة القاهرة ورئيس الرعاية المركزة لجراحات القلب والصدر بمستشفي أبو الريش الياباني، بالتعاون مع فريق طبي متميز بوحدة قلب الأطفال بجامعة سوهاج.

وتأتي المبادرة دعما من مؤسسة “وفاء لمصر”، بإجمالي تكلفة تلك 350 ألف جنيه، أي مايقرب من 35 ألف جنيه للعملية الواحدة.

من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي للمؤسسة أن المبادرة كانت أولى خطوات الدعم لصعيد مصر داخل المستشفيات الجامعية، وذلك لتزايد أعداد المرضى بشكل ملحوظ في هذه المناطق.

وأضافت أن “مجلس أمناء المؤسسة برئاسة حسن عبد الله رئيس مجلس الأمناء وافق على تقديم دعم بقيمة أكثر من ربع مليون جنية شهريا، لصالح أطفال صعيد مصر بسوهاج”.

واستطردت: “يستمر الدعم في باقي المستشفيات الجامعية لصعيد مصر وذلك في إطار مبادرة القضاء على قوائم الانتظار نهائيا في الصعيد".

ومؤسسة “وفاء لمصر” تعمل في مجالي الصحة والتعليم، وتهدف أن تكون لها قوة دافعة لإحداث أثر ملموس وحقيقي على أرض الواقع وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة في قطاعي الصحة والتعليم بمصر، إيمانا منها بأن المواطن المصري يستحق أفضل صحة وتعليم.