الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تطهير وتعقيم 15 مسجدا و19 مدرسة و5 مواقف سيارات بالمحلة

تعقيم 15 مسجدا
تعقيم 15 مسجدا

أكد اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الأحد، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 22 محضرا متنوعا، منها 10 محاضر كمامة، و7 محاضر إشغال طريق، و2 محضر بيئة، و3 محاضر نظافة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة المحلة، اللواء حسين لبيب، إلى تطهير وتعقيم 15 مسجدا، و19 مدرسة، و5 مواقف سيارات و2 جمعية زراعية و31 شارعا، و6 مراكز شباب، و4 مقرات وحدات محلية قروية، و18 ماكينة صرف آلي بالقرى، و35 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وكان محافظ الغربية، قد شدد على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، وأهمية دور جميع الجهات فى نشر الوعى بضرورة إتباع تلك التعليمات ،وأيضا أهمية ارتداء الكمامات و الحد من التجمعات.

تمكنت رئاسة مركز ومدينة  المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم  الأحد، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، من وقف 7 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز.

وقال اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، إنه تم وقف أعمال البناء دون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 7 حالات لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.

وكان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.

تطهير أعمال تعقيم مسجد مدرسة المحلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

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