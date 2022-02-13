الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تبحث آليات تنفيذ قرارات الحفاظ على الأراضي الزراعية

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي بتنفيذ قرارات حماية الأراضي الزراعية من التعديات.

وبحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في اجتماع مع مسؤولي حماية الأراضي بالوزارة  آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بكل حزم واتخاذ كافة إجراءات منع التعدي من المنبع مع الإزالة الفورية وفي المهد لأي محاولات تشوين مواد بناء مع إحالة المخالفين إلى جهات التحقيق المختصة. 

وأشاد القصير خلال الاجتماع  بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي والتي أثمرت عن وصول نسبة التعديات لأدنى مستوياتها والازالات الفورية وإعادة الأرض إلى طبيعتها الزراعية. 

وأكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ان وزارة الزراعة بدأت في تشكيل لجان داخل كل محافظة بها تعديات بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتنمية المحلية داخل القرى والنجوع والمراكز للقيام بالإزالة الفورية وتحويل المتعدين للنيابة العامة، وكذلك تشكيل لجنة مركزية بديوان عام وزارة الزراعة لمراجعة الأعمال شهريا وتحويل حالات التعدي للنيابة وحجي الدعم التموين والخبز والأسمدة والتقاوي عن جميع من يثبت تعديهم في محاضر رسمية.

وزير الزراعة يعقد اجتماعا لبحث آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالحفاظ على الأراضي

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