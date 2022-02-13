الأحد 13 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس إندونيسيا يجدد دعوته للمواطنين بتنفيذ إجراءات الحد من انتشار «كورونا»

كورونا في إندونيسيا
كورونا في إندونيسيا

جدد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الأحد، دعوته لجميع المواطنين؛ للحفاظ على الهدوء والانضباط في تنفيذ البروتوكولات الصحية الحكومية؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا" في البلاد.

وقال ويدودو - عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - "إنه يحث الناس عمومًا على تقليل أنشطتهم غير الضرورية في خضم النمو المتسارع لحالات متغير (أوميكرون) من فيروس كورونا في إندونيسيا"، وفقا لوكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية.

وأضاف "أدعو الناس إلى التزام الهدوء والانضباط في تنفيذ البروتوكولات الصحية وتقليل أنشطتهم غير الضرورية.. الزيادة في حالات الإصابة بـ (كوفيد - 19) اليومية في إندونيسيا وصلت تقريبًا إلى ذروتها في يوليو 2021، كما كان متوقعًا".

وأشار إلى أن (أوميكرون) أكثر قابلية للانتقال لكن معدل وفيات العدوى به أقل حدة من مثيله في (دلتا)، بينما حث الإندونيسيين غير الملقحين على التطعيم على الفور.. مضيفا: "هناك حاجة أيضًا إلى اللقاحات المعززة للأشخاص المؤهلين الذين يتم تطعيمهم بالكامل".

وسجلت السلطات الصحية الإندونيسية 55 ألفا و209 إصابات جديدة أمس بفيروس "كورونا"، وبذلك ارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى حوالي 4 ملايين و763 ألفا و252 حالة، وحتى أمس تم تطعيم حوالي 135.2 مليون إندونيسي بالكامل، فيما وصل عدد متلقي الجرعة المعززة إلى 6.8 مليون شخص.

إصابات كورونا حول العالم
ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 410 ملايين و176 ألفا و62 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و809 آلاف و944 حالة.

جاكرتا انتشار كورونا الرئيس الأندونيسي إندونيسيا

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