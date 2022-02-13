المتحدث باسم الجيش العراقي يعلن القبض على 8 إرهابيين في 4 محافظات

أعلن المتحدث باسم الجيش العراقي اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، القبض على 8 إرهابيين في 4 محافظات.

وقال المتحدث باسم الجيش العراقي في بيان رسمي، إنه "تم نصب كمين محكم من قبل قواتنا الأمنية في بابل، أثمر عن إلقاء القبض على عُنصر إرهابي مُتخفي بين المواطنين"، مشيرا إلى أنه "بالتسنيق مع أسايش أقليم كردستان العراق - مُحافظة السُليمانية أُلقي القبض على مطلوب للعصابات الإرهابية.

أضاف المتحدث باسم الجيش العراقي، إنه إستنادًا لتوجيهات القائد العام للقوات المُسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، يواصل جهاز مُكافحة الإرهاب عملياته الدقيقة التي تجتث بقايا عناصر داعـش في المُدن العراقية، حيث نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب عمليتين نوعيتين في مُحافظتي الأنبار وصلاح الدين أسفرتا عن إلقاء القبض على (6) من إرهابيي عصابات داعـش التكفيرية.

وتابع أن العاتق الأكبر في جهود مُكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه يقع على فُرسان العمليات الخاصة، حيثُ يتسمون بمهارة الفكر واحترافية التدريب والقدرة على تنفيذ أصعب الواجبات المُناطة بهم فهُم قادرون على مواجهة العصابات الإرهابية بجميع أشكالها ومُسمياتها ومهما بلغت قوتها وتنظيمها.

ويذكر أن تخطط الحكومة العراقية لعقد صفقات عسكرية تشمل شراء طائرات مقاتلة فرنسية ودبابات روسية في إطار تعزيز الترسانة العسكرية للجيش العراقي.

وذكر موقع "ديفينس نيوز" الأمريكي المتخصص بالشؤون العسكرية، امس ، أن العراق يسعى حاليا إلى اقتناء عدة أنظمة عسكرية من مصادر مختلفة، بما في ذلك طائرات مقاتلة ومسيرة فرنسية، ومدفعية ودبابات روسية، وقد بلغت المفاوضات الجارية مرحلة متقدمة.

وفي يناير الماضي كشف قائد القوات البرية العراقية، الفريق قاسم المحمدي، عن مفاوضات تجريها بلاده لشراء طائرات فرنسية مسيرة، وقال إن العراق يجري مفاوضات حول العديد من العقود بما في ذلك طائرات مسلحة مسيرة قادرة على التحليق لمدة 30 ساعة والتصدي لأهداف والقيام بمراقبة مستمرة للمناطق المختلفة بقدرة وفاعلية.