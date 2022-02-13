اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى بطلان انتخابات سموحة

تعقد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، جلسة لنظر دعوى قضائية تُطالب ببطلان انتخابات نادي سموحه لعدم إدراج اسم مرشح.

يذكر أن الدعوى التي حملت رقم 6214 لسنة 76 قضائية، وتطالب ببطلان انتخابات نادي سموحة، التي جرت في 29 أكتوبر الماضي، وأسفرت عن خسارة فرج عامر، تختصم وزير الشباب والرياضة بصفته.

كانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نادي سموحة النتائج للمرشحين فى الانتخابات، وأظهرت نتائج فرز أصوات الناخبين التي أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادى سموحة "الرياضي – الاجتماعي"، فوز المحاسب وليد عرفات بمنصب رئيس مجلس إدارة نادى سموحة لمدة 4 سنوات حتى عام 2025، خلفا لفرج عامر رئيس النادي السابق، كما فاز بمقعد نائب رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور عمر خميس الغنيمي.