حفل غنائي لكورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب بالأوبرا.. اليوم

يُقام مساء اليوم، حفلًا غنائيًا لكورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب وذلك على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً، تحت تحت إشراف الدكتور عبدالوهاب السيد، وقيادة الدكتور محمد عبدالستار، وتدريب الدكتورة داليا حسنين.

وأعد كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب، برنامجًا مختلفًا للجمهور لحفل اليوم يضم أشهر المؤلفات الوطنية والتراثية والعاطفية التي أبدعها كبار الشعراء والملحنين.

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون، ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالي والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقي، واعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التي تنظمها دار الأوبرا في المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعا لهم وتقديرًا لجهودهم خلال فترة الدراسة.