انقلاب سيارتين نقل أعلى دائري المريوطية

ظهرت كثافات مرورية، اليوم الأحد، أعلى الطريق الدائري اتجاه المريوطية في نطاق محافظة الجيزة، نتيجة انقلاب سيارة نقل وسيارة أخرى محملة بالطوب، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائقين وانقلابهما وبعثرة محتواياتهما على الطريق.

وعلى الفور توجهت الخدمات المرورية اللازمة لرفع آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات.

وتم انتقال قيادات الادارة العامة للمرور لمكان الحادث لرفع السيارة والحمولات من أعلي الطريق، وعودة الحركة المرورية لطبيعتها ولا يوجد مصابين أو وفيات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق الدائرى بوقوع حادثي مرور، وعلى الفور انتقل رجال المرور وبصحبتهم أوناس لرفع حطام الحادث من الطريق و تسيير حركة السيارات.