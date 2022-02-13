أكثر من 180 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا فى ألمانيا وكوريا الجنوبية

سجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، 125 ألفًا و160 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و58 حالة وفاة ناجمة عنه.

وأظهرت بيانات المعهد ، بحسب ما نقلته صحيفة "بيلد" الألمانية ، أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في البلاد ارتفع بذلك إلى 12 مليونًا و344 ألفًا و661 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن المرض إلى 119 ألفًا و935 حالة وفاة، وبلغ عدد المتعافين من الإصابة حوالي 8 ملايين و737 ألف شخص حتى الآن.

فيما سجلت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، اليوم، 56 ألفًا و431 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حصيلة قياسية جديدة.

وأفادت الوكالة، في بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عبر موقعها الرسمي، أن الوكالة سجلت أيضًا 36 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة نفسها، وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى مليون و350 ألفًا و630 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7 آلاف و81 حالة وفاة.