الأحد 13 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. «الشيوخ» يواصل مناقشة مشروع قانون العمل الجديد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يستكمل مجلس الشيوخ للانعقاد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، اليوم الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان، بشأن إصدار قانون العمل الجديد.

ويأتي ذلك بعد أن انتهى المجلس من الموافقة على 245 من مواد مشروع القانون، خلال جلساته السابقة، ومن المنتظر أن ينتهي المجلس من باقي مواد القانون التي بلغت 273 مادة. 

ويهدف  مشروع قانون العمل الجديد  إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية، لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية، لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، بما يحقق استقرار منظومة العمل، والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، والتنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل، ومعالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدرت في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية، والبعض الآخر ما زال يُنظر، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير العمل الدولية، والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها، وذلك حسب ما جاء في تقرير اللجنة المختصة. 

وأناط مشروع قانون العمل الجديد، بأن يحمل كل من له صفة الضبطية القضائية بطاقات تثبت هذه الصفة، وله الحق في الدخول لجميع أماكن العمل، وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب العمل، أو من ينوب عنهم.
كما يناقش المجلس خلال الجلسة 7 تقارير للجان النوعية عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، حيث يناقش تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عمر زايد، بشأن إعادة تخطيط وتطوير وتنمية حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وكذلك تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عمارة، بشأن إنشاء "أبلكيشن" خاص بوزارة الشباب والرياضة وبه تعريفات الرياضة وقوانينها وربط مراكز الشباب رقميًا والتفاعل المباشر مع المواطنين.

ويناقش المجلس تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من  النائبة نيفين جورج الأنطوني، والنائبة سلوى الحداد، بشأن علاج مرضى الهيموفيليا، بالإضافة إلى تقرير لجنة الزراعة والرى عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالماجد الأحمر بشأن عدم فتح فرع للهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة قنا.

كما يناقش المجلس تقريرين لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من  النائب محمود القط، بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني يشمل كل المعلومات السياحية عن مصر، واقتراح برغبة من النائبة هيام فاروق بنیامین، بشأن استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة من أعمال إنشاء المتحف الآتوني، بالإضافة إلى تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف عن الاقتراح برغبة المقدم من  النائب رمضان إمام، بشأن إنشاء فرع لجامعة الأزهر بمحافظة الإسماعيلية. 
 

مجلس الشيوخ الحكومة البرلمان قانون العمل الجديد قانون العمل مشروع قانون العمل الجديد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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