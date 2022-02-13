الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خروج قطار قصب سكر عن مساره بكوم أمبو

خروج قطار قصب السكر
خروج قطار قصب السكر

شهدت منطقة الرمد الشرقي بمدينة كوم أمبو، شمال محافظة أسوان، خروج قطار قصب السكر عن القضبان، وهو ما أدى إلى سقوط شحنة القصب على الطريق، مما تسبب في وقف حركة السير والحركة المرورية.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، بلاغاً من مأمور مركز كوم أمبو، يفيد بخروج قطار قصب السكر عن القضبان.

وبناءً على تعليمات اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، انتقلت الجهات المعنية لمكان الواقعة في محاولة لإعادة القطار على القضبان ورفع شحنة القصب.

وعلى الفور توجهت الجهات المعنية لرفع شحنة قصب السكر وذلك لإعادة القطار مرة أخرى وعودة سير الحركة المرورية بعد توقفها. 

 

أسوان حركة المرور الحركة المرورية محافظة أسوان قصب السكر

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وائل لطفي

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