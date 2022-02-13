الأحد 13 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يترأس صلوات تجنيز الأنبا لوكاس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

الأنبا لوكاس
الأنبا لوكاس

يصلي قداسة البابا تواضروس الثاني في الواحدة من بعد ظهر اليوم الأحد صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، الذي رقد في الرب مساء أمس السبت.


ومن المنتظر أن يشارك في صلوات التجنيز عدد من أحبار الكنيسة، والآباء الكهنة والرهبان.  


وينقل جثمان الأب الأسقف الجليل المتنيح عقب الصلاة إلى مقر إيبارشية أبنوب ليصلى عليه مرة أخرى وسط شعبه.

وكان قد رحل أمس السبت بشيخوخة صالحة نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب، عن عمر تجاوز ٧٢ سنة، بعد حياة رهبانية بلغت ٤٥ سنة قضى منها ٣٦ سنة أسقفًا، حيث ولد يوم ٥ نوفمبر ١٩٤٩ وترهب بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في ٢٣مارس ١٩٧٧ وسيم أسقفًا يوم عيد العنصرة ٢٢ يونيو ١٩٨٦.

من جانبه أعدت إيبارشية أبنوب والفتح مزار خاصا استعداداً لوضع جثمان الأنبا لوكاس عقب انتهاء صلوات الجنازة عليه. 

ومن جانبه أرسل  القس رفعت فكري سعيد الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بسنودس النيل الإنجيلي برقية تعزيه إلى البابا تواضروس الثاني جاء فيها  "صاحب الغبطة قداسة البابا المعظم الأنبا تاوضروس الثاني أتقدم إلى غبطتكم وللكنيسة القبطية الأرثوذكسية بخالص التعزيات القلبية لنياحة الحبر الجليل نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل أبنوب .طالبين تعزيات الروح القدس لغبطتكم وللكنيسة".

والأنبا لوكاس ولد بطهطا في 5 نوفمبر 1949 حصل على دبلوم التجارة عام 1967  أشرف على بيت الخلوة بدير الأنبا بيشوى. 
تاريخ الكهنوت: 21 مايو 1979  ثم رسم قمصًا في 18 يوليو 1983 م.
انُدِبَ للخدمة بدبي بدولة الإمارات العربية (9 إبريل 1980 م. - 23 سبتمبر 1985 م.).

وادى النطرون البابا تواضروس الكاتدرائية أسيوط الجديدة البابا تواضروس الثاني الأنبا لوكاس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية الكاتدرائية المرقسية إرم

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