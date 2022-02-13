حوار مجتمعي لمناقشة متطلبات القرى المدرجة بمبادرة حياة كريمة بالمنوفية

استكمل فريق حياة كريمة بمحافظة المنوفية، اليوم، جوالته الميدانية لمناقشة متطلبات القرى بالمراكز المدرجة ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" بالوحدة المحلية بقرية منشأة سلطان بمركز منوف.

وناقش منسقي "حياة كريمة" المشروعات التي تم اقتراحها من قبل المواطنين، مؤكدين علي أنه سيتم مراجعتها والعمل علي قدم وساق لتنفيذ هذه المشروعات لتعود بالنفع والفائدة عليهم لتغيير حياتهم للأفضل.

وأكدت أمل إسماعيل، منسق مبادرة حياة كريمة بمركز منوف، على أهمية الحوار المجتمعي ودوره في تحديد متطلبات القري واحتياجتهم بما يعود عليهم بالنفع، فضلًا عن أهمية مشاركة أهل القرى التي سيتم تنفيذ المشروعات بها ليكونوا عامل مشترك في الخدمات التي سيتم تنفيذها لهم.

وقال محمد ربيع، المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالمنوفية، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" هي مشروع القرن، ويعكس فلسفة الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أننا أمام تغيير شامل وعميق قائم علي التوازن بين الحقوق والواجبات والعدل في التطوير والتنمية ليشمل كل ربوع مصر وكل أبنائها وحقهم فى الصحة والتعليم وفرص العمل والمياه النظيفة والخدمات اللائقة، لتغيير حياة مواطنيها إلى الأفضل، وكذا إنهاء أزمات الريف المصري الذي شهد الكثير من التهميش والإهمال لعقود طويلة.

وأكد المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالمنوفية، أن المبادرة ليست في تطوير القرى فقط، وإنما تشمل البشر وبناء الإنسان ومنحه حياة كريمة بكل ما له من حقوق إنسانية.