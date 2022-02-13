الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الأمريكية ترسل وفدا لأفريقيا لتعزيز التجارة معها

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه من المقرر أن تقوم نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي أكونا كوك والقائمة بأعمال رئيس عمليات مبادرة ازدهار أفريقيا ليزلي ماربوري بجولة أفريقية تشمل زيارة نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا وناميبيا في الفترة من 14 فبراير الجاري إلى الأول من مارس المقبل.

وذكرت الوزارة - في بيان لها على موقعها الإلكتروني - أن كوك وماربوري والوفد المرافق لهما من وزارة الخارجية سيلتقون مع رواد الأعمال والمؤسسات المملوكة للنساء والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمستثمرون وصانعو السياسات لدفع التجارة الأمريكية والاستثمار في الصناعات الإبداعية في أفريقيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الرقمية والطاقة والبنية التحتية.

وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة هي الأولى في سلسلة زيارات الدبلوماسية الاقتصادية التي تتعهد بها وزارة الخارجية الأمريكية لتعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وأفريقيا كجزء من مبادرة ازدهار أفريقيا الشاملة للحكومة الأمريكية.

يُذكر أنه في نوفمبر الماضي سافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى أفريقيا في إشارة إلى التزام الولايات المتحدة بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع شركائها في أفريقيا، وسيعمل الوفد الأمريكي على تعزيز هذا الالتزام من خلال ربط الشركات والمستثمرين بأدوات وموارد مبادرة ازدهار أفريقيا لإزالة حواجز التجارة والاستثمار وتعزيز فرص السوق.

يُشار إلى أن "ازدهار أفريقيا" هي مبادرة حكومية أمريكية تهدف إلى مساعدة المستثمرين الأمريكيين والأفارقة على اختيار شركائهم من الجانب الآخر، وتنمية الفرص الاستثمارية لكلا الجانبين وعقد اتفاقيات شراكة بينهما، كما تسعى لخلق تبادلية على مستوى العملاء والموردين لكلا الطرفين، بحسب ما جاء في الموقع الرسمي للمبادرة.

وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أن المسار الدبلوماسي لعلاج الأزمة الروسية الأوكرانية ما زال مفتوحا، لكنه يتطلب "وقف التصعيد" من موسكو وحوار بحسن نية، بحسب واشنطن بوست.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن غزو أوكرانيا، الذي تُتهم روسيا بالتخطيط له "سيؤدي إلى رد حازم وكبير وموحد عبر الأطلسي".

من جانبه، وصف لافروف اتهامات واشنطن التي تقول إنها تخشى غزوا روسيا خلال الأيام المقبلة ب"الاستفزازات" وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

وصرّح جيك ساليفان مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض عقب اجتماع افتراضي للقادة الغربيين الرئيسيين بأن هجوما مماثلا هو "احتمال فعلي جدا" لكن الاستخبارات الأمريكية لا تعرف ما إذا كان الرئيس الروسي قد "اتخذ قرارا نهائيا" بهذا الصدد أم لا. 

وفي سياق متصل، طلبت الولايات المتحدة من جميع موظفيها غير الأساسيين في سفارتها بكييف، مغادرة أوكرانيا بأسرع وقت ممكن بسبب احتمال حصول غزو روسي لأوكرانيا في أي وقت بحسب واشنطن بوست.

الوفد لقاء التزام وزارة الولايات المتحدة ربو الشركات امريكية الاتصالات عملاء زيارة نيجيريا عقد مستوى لجان إلكتروني التكنولوجيا مارب وزارة الخارجية تعزيز دبلوماسي الأمريكي وزير الخارجية الامريكي جاره الخارجية الامريكية عمال الاقتصاد البنية التحتية تكنولوجيا المعلومات فرص الاستثمار

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