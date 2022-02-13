الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إنقاذ 10 بحارة تونسيين من الغرق بعد اصطدام مركبهم بباخرة تجارية

غرق مركب
غرق مركب

 أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أنه تم إنقاذ طاقم مركب صيد تونسي تعرض لاصطدام بباخرة تجارية رافعة لعلم جزر المارشال.

وذكرت وزارة الدفاع - في بيان - أن محطة المراقبة الساحلية بالهوارية تلقت اليوم نداء استغاثة من مركب الصيد التونسي "رازي" بعد تعرضه لاصطدام بحري بينه وبين باخرة تجارية ترفع علم جزر المرشال بالموقع شمال شرقي غار الملح على بعد 45 كم (خارج المياه الإقليمية التونسية).

وأضافت أنّه تم انقاذ كامل طاقمه والبالغ عددهم 10 بحارة قبل غرقه من طرف مركب الصيد "عبد القادر" الذي كان بالقرب من مكان الحادث.

وأوضحت أن وحدة بحرية تابعة لجيش البحر توجهت نحو موقع الغرق، وقامت بنقل كافة أفراد الطاقم على متنها والتوجه بهم نحو القاعدة البحرية بحلق الوادي، فيما توجهت وحدة بحرية ثانية وقامت باعتراض الباخرة التجارية المذكورة ودعوتها بالتنسيق مع ديوان البحرية التجارية للتوجه نحو المنطقة المكشوفة لميناء حلق الوادي لاستكمال الإجراءات القانونية وأخذ كافة المعطيات المتعلقة بالحادث المذكور.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة التونسية، أنه تم تطعيم 7 آلاف و878 شخصًا بلقاح فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة التونسية -في بيان- أن إجمالي الذين تم تطعيمهم منذ انطلاق الحملة خلال مارس الماضي 6 ملايين و285 ألفًا و618 شخصًا، حيث تم تطعيم 4 ملايين و631 ألفًا و805 أشخاص بجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا، ومليون و653 ألفا و813 شخصا بجرعة واحدة من لقاح جونسون أومن المصابين سابقًا.
 وأضافت أن إجمالي الجرعات المقدمة منذ مارس الماضي بلغ 12 مليونا و858 ألفا و134 جرعة، داعية المواطنين التسجيل بالمنصة الصحية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

مركب باخرة تجارية غرق وحدة بحرية تونس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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