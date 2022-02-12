مصرع وإصابة 8 في حادث تصادم بطريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون، منذ قليل، إثر حادث تصادم على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، أمام مدخل إبشواي.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بورود إشارة تُفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل مع أتوبيس سياحي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة 7 آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي والجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.