الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 8 في حادث تصادم بطريق «القاهرة - الفيوم» الصحراوي

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون، منذ قليل، إثر حادث تصادم على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، أمام مدخل إبشواي.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا بورود إشارة تُفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل مع أتوبيس سياحي، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة 7 آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشفى سنورس المركزي والجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مصرع وإصابة 7 أشخاص حادث تصادم أتوبيس سياحي الفيوم

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