الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«جريمة أسرية».. مقتل شاب على يد والده وعمه وشقيقه بالجيزة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

شهدت محافظة الجيزة جريمة بشعة، حيث قتل عامل نجله بالاشتراك مع نجله الآخر، وشقيقه، اليوم السبت، بسبب سوء سلوك الضحية، واستيلاءه على مبلغ مالي من والده وترك المنزل لعدة أيام.

كشفت التحريات عن أن المتهمين احتجزوا المجني عليه بشقة وواصلوا الاعتداء عليه بالضرب، حتى فارق الحياة متاثرا بالإصابات التي لحقت به، وأبلغ والده قسم الشرطة، إلا أنه ادعى انتحاره، لكن تحريات رجال المباحث كشفت كذب رواية الأب.

تلقى الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، بلاغًا يفيد انتحار أحد الأشخاص داخل شقة جدته، انتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المناظرة الأولية للجثة وجود إصابات بها، نتيجة تعرضه لاعتداء، ووجود شبهة جنائية في وفاته.

كثف رجال المباحث التحريات، وبالاستماع لأقوال أفراد أسرة المجني عليه، تبين أن والد الضحية وعمه، وشقيقه، أعدوا له حفلة تعذيب لسرقته نقود من والده وترك المنزل لعدة أيام.

وأضافت التحريات أن والد الضحية عندما عثر على الضحية بعد تركه المنزل، احتجزه بشقة، واعتدى عليه بالضرب بمشاركة عم القتيل وشقيقه، حتى لقى مصرعه، متأثرا بالإصابات التي لحقت به، واختلقوا رواية انتحاره خشية القبض عليهم.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

قسم شرطة سوء سلوك محافظة الجيزة اليوم السبت شبهة جنائية رجال المباحث قسم الشرطة ضبط المتهمين رئيس مباحث محضر بالواقعة وجود شبهة جنائية قسم شرطة المنيرة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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