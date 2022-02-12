حصاد «الإسكان» اليوم.. تنفيذ 2040 وحدة بـ «سكن لكل المصريين»

شهدت وزارة الإسكان العديد من الفعاليات فى القطاعات التابعة لها، نرصدها في السطور التالية.

أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، خلال زيارته لمركز خدمة العملاء الالكترونى بالوايلى، أن الشركة تسعى لتطبيق كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لخدمة المواطن، من خلال تحديث مراكز خدمة العملاء التى يمكنها استقبال شكاوى وتقديم خدمات الاستعلام عن الفاتورة ودفعها أو معرفة الاستهلاك الكترونيا دون تدخل العنصر البشرى.

وأضاف الشيمي في بيان للقابضة، أنه انطلاقا من توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بتسهيل الخدمات للمواطنين،فقد حرصت الشركة على توفير كافة الخدمات للمواطنين الوافدين للقاهرة من المحافظات الاخرى خصصت الشركة من خلال الماكينات الالكترونية الموجودة بمركز خدمة العملاء بالوايلى نموذج يمكن للمواطن من محافظة أخرى الاستفادة بنفس الخدمات من خلال التعاون مع شركات المياه الأخرى ويمكن للمواطن الدخول عليها واختيار خدمات شركة المياه التابع لها.

وأوضح أن شركة مياه القاهرة بدأت فى تطبيق كامل لاستخدام التكنولوجيا الحديث فى تقديم جميع الخدمات بمركز خدمة الوايلى لتقديم خدمات لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية ويمكن لأى مواطن دفع الفواتير والاستعلام عن الاستهلاك وتقديم الشكاوى وعمل حبس مياه.



https://www.dostor.org/3712330



استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بمدينة 6 أكتوبر، مشيراً إلى أن مدينة 6 أكتوبر هي إحدى مدن الجيل الأول التي تتولى وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذها داخل إقليم محافظة الجيزة.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن مشروعات الإسكان، شملت: مشروع الإسكان الفاخر ( JANNA) حيث تم الانتهاء من تنفيذ 184 عمارة تضم 4416 وحدة سكنية بتكلفة مليار و750 مليون جنيه من إجمالي 280 عمارة تضم 6720 وحدة سكنية وبتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه، وكذا الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع، وتوفير الخدمات الرئيسية بالمشروع من ( أسواق تجارية - حضانات - عيادات طبية - حمامات سباحة ...)، ومن المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل في يونيو المقبل.

https://www.dostor.org/3712104



ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورشة العمل التى تم تنظيمها لبدء إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، في ضوء المستجدات التى تتعلق بهذا القطاع الحيوي، ورؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة من خلال مصادر بديلة لمياه الشرب، بما في ذلك تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه المُعالجة، وتقليل الفاقد فى مياه الشرب، وذلك بحضور مسئولى قطاع المرافق بالوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمكتب الاستشارى المختص.

وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه سيتم وضع إطار الاستراتيجية القومية لقطاع المياه والصرف الصحي، والتى تهدف إلى تحقيق الوصول إلى خدمات الصرف الصحي الملائمة والعادلة للجميع، مؤكداً ضرورة تضمين الاستراتيجية لجميع القضايا الرئيسية التي تؤثر على قدرة القطاع فى تقديم التزاماته المطلوبة، وأن تساعد الاستراتيجية الحكومة المصرية في رسم مسار لتطوير وتحديث وإصلاح نظام المياه والصرف الصحي، ويجب أن تهدف الاستراتيجية إلي تعظيم استدامة موارد المياه من خلال تحديث نظم الإدارة، ووضع آليات تحسين الأداء من خلال تنمية الموارد البشرية بالقطاع، وتحقيق الاستدامة المالية في خدمات المياه والصرف الصحي، وتحقيق التكامل بين جميع البرامج والمشروعات المنفذة بالقطاع.

https://www.dostor.org/3712093