بريطانيا: 46 ألف إصابة بكورونا.. و167 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 167 حالات وفاة و46 ألفًا و25 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت الصحة البريطانية في بيانها بشأن مستجدات كورونا، بأن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 18 مليونًا و266 ألفًا و15 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 159 ألفًا و518 وفاة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن نهاية الأسبوع الماضي، أن حكومته تعتزم إنهاء القيود الأخيرة حول "كورونا"، بما في ذلك العزل، قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

وقال جونسون، في تصريحات نقلتها صحيفة الجارديان: "أعتزم العودة في اليوم الأول بعد عطلة نصف المدة لتقديم استراتيجيتنا للعيش مع (كوفيد-19)، وبعد عطلة نصف الفصل، سأعلن عن الاستراتيجية الجديدة".

وأضاف أن "هذا بشرط استمرار المؤشرات المشجعة الحالية في البيانات، أتوقع أننا سنكون قادرون على إنهاء القيود المحلية الأخيرة".

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، في وقت سابق صباح اليوم، أن أكثر من 406.03 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و163382.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، والمكسيك، والهند، و المملكة المتحدة، وإيطاليا، وروسيا، وفرنسا، وألمانيا.