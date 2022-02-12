حصاد «النقل» اليوم.. تحويل معهد السكك الحديدية إلى معهد لتكنولوجيا النقل

شهدت وزارة النقل، اليوم السبت، العديد من الفعاليات نرصدها في السطور التالية.



قام الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بالتنسيق مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى للموافقة على تحويل المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية بوردان إلي معهد عالي لتكنولوجيا النقل، بحيث يتبع وزارة النقل و يكون تحت إشراف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حيث تم تكليل جهود وزارة النقل وتم الموافقة على تحويل المعهد للعمل بالنظام الجديد إعتباراً من العام الدراسى الحالى 2021/2022 و أن المعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوضعه الجديد سيكون نظام الدراسة به عبارة عن ( 2+2 ) فصل دراسي، حيث يحصل الطالب على شهادة الدبلوم الفني لتكنولوجيا بعد دراسته أول فصلين دراسيين، وفى حالة إستكمال الفصلين الدراسيين الأخرين يحصل الطالب على بكالوريوس تكنولوجي فى مجال نظم التحكم في إشارات السكك الحديدية ، ومجال نظم ميكانيكا الوحدات المتحركة.





https://www.dostor.org/3711984





قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إن هناك تعليمات من المهندس مصطفي ابو المكارم بشأن الالتزام بمتابعة سير القطارات أثناء مسيرها وذلك للتعامل مع أى عطل فى القطارات خاصة فى ظل تكثيف أعمال تطوير المزلقانات التي تتم على الخطوط فى الوجه البحري والقبلي.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك تعليمات بشأن تكثيف الأعمال الخاصة بتطوير ورفع كفاءة المزلقانات وذلك سرعة إنهاء الأعمال للتمكن من عودة تشغيل بعض القطارات التي تم وقفها على الخط نتيجة وجود أعمال تطوير ورفع كفاءة للمرفق.

وتابعت المصادر، أنه فور الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة المزلقانات وكذلك تجديد السكة فى سيتم إعادة تشغيل القطارات بكامل طاقتها حيث تم وقف عدد ضخم من القطارات بسبب تطوير ورفع كفاءة المزلقانات خلال الفترة الماضية وذلك للتمكن من تشغيل القطارات بدون وجود اى مشاكل على الخط خلال فترة التشغيل مع وجود أعمال.



https://www.dostor.org/3712640



شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 32865 طن بضائع عامة ومتنوعة و322 شاحنة و17 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول 561 طن بضائع عامة ومتنوعة 124 شاحنة و2 ملاكي وتصدير 31800 طن فوسفات.

وشملت حركة الواردات تداول 504 أطنان بضائع عامة ومتنوعة، 198 شاحنة و15 ملاكي، ومتواجد 12 سفن على أرصفة الموانئ.

حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 74 شاحنة و13 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 74 شاحنة، وتم مغادرة السفينة أمل بحمولة 99 و2 ملاكي والسفينة CMIPOL CHANGAN بحمولة 31800 طن فوسفات تصدير إلى ماليزيا.



• كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة بريدج ومغادرة السفينة عمان، حيث تم استقبال 50 شاحنة بحمولة 504 أطنان بضائع عامة و2 ملاكي. وتصدير 25 شاحنة بحمولة 561 طن بضائع عامة.





https://www.dostor.org/3712185





أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم السبت ، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.



التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم:

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات ٩٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٨٥ دقيقة

- أسيوط / أسوان مدة ٩٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة





https://www.dostor.org/3712038