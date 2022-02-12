السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد «النقل» اليوم.. تحويل معهد السكك الحديدية إلى معهد لتكنولوجيا النقل

سكك حديد مصر
سكك حديد مصر

شهدت وزارة النقل، اليوم السبت، العديد من الفعاليات نرصدها في السطور التالية.


 قام الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل بالتنسيق مع وزير التعليم العالى والبحث العلمى للموافقة على تحويل المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية بوردان إلي معهد عالي لتكنولوجيا النقل، بحيث يتبع وزارة النقل و يكون تحت إشراف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، حيث تم تكليل جهود وزارة النقل وتم الموافقة على تحويل المعهد للعمل بالنظام الجديد إعتباراً من العام الدراسى الحالى 2021/2022 و أن المعهد العالي لتكنولوجيا  النقل بوضعه الجديد سيكون نظام الدراسة به عبارة عن ( 2+2 ) فصل دراسي، حيث يحصل الطالب على شهادة الدبلوم الفني لتكنولوجيا  بعد دراسته أول فصلين دراسيين، وفى حالة إستكمال الفصلين الدراسيين الأخرين يحصل الطالب على بكالوريوس تكنولوجي فى مجال نظم التحكم في إشارات السكك الحديدية ، ومجال نظم ميكانيكا الوحدات المتحركة.


 

https://www.dostor.org/3711984


 

قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إن هناك تعليمات من المهندس مصطفي ابو المكارم بشأن الالتزام بمتابعة سير القطارات أثناء مسيرها وذلك للتعامل مع أى عطل فى القطارات خاصة فى ظل  تكثيف أعمال تطوير المزلقانات التي تتم على الخطوط فى الوجه البحري والقبلي. 

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك تعليمات بشأن تكثيف الأعمال الخاصة بتطوير ورفع كفاءة المزلقانات وذلك سرعة  إنهاء الأعمال للتمكن من عودة تشغيل بعض القطارات التي تم وقفها على الخط نتيجة وجود أعمال تطوير ورفع كفاءة للمرفق.

وتابعت المصادر، أنه فور الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة المزلقانات وكذلك تجديد السكة فى سيتم إعادة تشغيل القطارات  بكامل طاقتها  حيث تم وقف عدد ضخم من القطارات بسبب تطوير ورفع كفاءة المزلقانات خلال الفترة الماضية وذلك للتمكن من تشغيل القطارات بدون وجود اى مشاكل على الخط خلال فترة التشغيل مع وجود أعمال.
 

https://www.dostor.org/3712640


 شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 32865 طن بضائع عامة ومتنوعة و322 شاحنة و17 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول 561 طن بضائع عامة ومتنوعة 124 شاحنة و2 ملاكي وتصدير 31800 طن فوسفات.

وشملت حركة الواردات تداول 504 أطنان بضائع عامة ومتنوعة، 198 شاحنة و15 ملاكي، ومتواجد 12 سفن على أرصفة الموانئ.

حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 74 شاحنة و13 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 74 شاحنة، وتم مغادرة السفينة أمل بحمولة 99 و2 ملاكي والسفينة CMIPOL  CHANGAN بحمولة 31800 طن فوسفات تصدير إلى ماليزيا.

 
• كما استقبل ميناء نويبع السفينة عمان والسفينة بريدج ومغادرة السفينة عمان، حيث تم استقبال  50 شاحنة بحمولة 504 أطنان بضائع عامة  و2 ملاكي. وتصدير 25 شاحنة بحمولة 561 طن بضائع عامة.


 

https://www.dostor.org/3712185


 

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم السبت ، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط  من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.
 

التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم:

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات ٩٠ دقيقة

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٨٥ دقيقة

- أسيوط /  أسوان مدة ٩٠ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة /  دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة


 

https://www.dostor.org/3712038

حصاد النقل تحويل المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية السكك الحديدية تأخيرات القطارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

الأكثر قراءة

يحتاج 36 مليونًا.. الباز يدعو للتبرع للطفل مصطفى وليد لزرع جهاز هضمي

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

تناولوا «غزل البنات».. إصابة 8 أطفال بتسمم غذائي في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

شرارة وقرقعة ونذر الحرب.. على الطريقة الروسية /الأمريكية

د.أحمد الخميسى

المفكر التنويرى

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر«2»

عفاف السيد

القصة فن مصرى قديم

محمود خليل

همس الشعوب عن «تدين الشباب والكبار» فى الستينيات

ماجد حبته

حيرة دولة الألف جزيرة

فيصل شمس

بارك الله فيك

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

صور

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

انتخابات الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا

«إعلان الطوارئ وإرسال دعم».. كيف تعاملت إسرائيل مع مخاوف «حرب أوكرانيا»؟

وزير فلسطينى: تصعيد استيطانى غير مسبوق بالقدس الشرقية لتغيير معالمها