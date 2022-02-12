السكة الحديد: تكثيف أعمال تطوير المزلقانات لزيادة القطارات على الخطوط

قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إن هناك تعليمات من المهندس مصطفي ابو المكارم بشأن الالتزام بمتابعة سير القطارات أثناء مسيرها وذلك للتعامل مع أى عطل فى القطارات خاصة فى ظل تكثيف أعمال تطوير المزلقانات التي تتم على الخطوط فى الوجه البحري والقبلي.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك تعليمات بشأن تكثيف الأعمال الخاصة بتطوير ورفع كفاءة المزلقانات وذلك سرعة إنهاء الأعمال للتمكن من عودة تشغيل بعض القطارات التي تم وقفها على الخط نتيجة وجود أعمال تطوير ورفع كفاءة للمرفق.

وتابعت المصادر، أنه فور الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة المزلقانات وكذلك تجديد السكة فى سيتم إعادة تشغيل القطارات بكامل طاقتها حيث تم وقف عدد ضخم من القطارات بسبب تطوير ورفع كفاءة المزلقانات خلال الفترة الماضية وذلك للتمكن من تشغيل القطارات بدون وجود اى مشاكل على الخط خلال فترة التشغيل مع وجود أعمال.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك توصيات من وزير النقل، بشأن ‏تكثيف الأعمال وذلك لتوفير بعض القطارات على خطوط الوجهين البحري والقبلي لسد احتياجات المواطنين خاصة مع زيادة الكثافة الركابية على الخطوط.

جدير بالذكر أن مرفق السكة الحديد شهد خلال الأيام الماضية توقيع العديد من العقود الخاصة برفع كفاءة الوحدات المتحركة ومنها توريد عدد ٦ قطارات اسبانية جديدة تتميز بمجموعة من المميزات التي تجعلها مختلفة بشكل كلى عن القطارات المميزة والمطورة والإسبانية وكذلك القطارات الفي اى بي وكذلك القطارات المكيفة.