السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السكة الحديد: تكثيف أعمال تطوير المزلقانات لزيادة القطارات على الخطوط

السكة الحديد
السكة الحديد

قالت مصادر خاصة فى هيئة السكة الحديد، إن هناك تعليمات من المهندس مصطفي ابو المكارم بشأن الالتزام بمتابعة سير القطارات أثناء مسيرها وذلك للتعامل مع أى عطل فى القطارات خاصة فى ظل  تكثيف أعمال تطوير المزلقانات التي تتم على الخطوط فى الوجه البحري والقبلي. 

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك تعليمات بشأن تكثيف الأعمال الخاصة بتطوير ورفع كفاءة المزلقانات وذلك سرعة  إنهاء الأعمال للتمكن من عودة تشغيل بعض القطارات التي تم وقفها على الخط نتيجة وجود أعمال تطوير ورفع كفاءة للمرفق.

وتابعت المصادر، أنه فور الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة المزلقانات وكذلك تجديد السكة فى سيتم إعادة تشغيل القطارات  بكامل طاقتها  حيث تم وقف عدد ضخم من القطارات بسبب تطوير ورفع كفاءة المزلقانات خلال الفترة الماضية وذلك للتمكن من تشغيل القطارات بدون وجود اى مشاكل على الخط خلال فترة التشغيل مع وجود أعمال.

وأشارت المصادر، إلى أن هناك توصيات من وزير النقل، بشأن ‏تكثيف الأعمال وذلك لتوفير بعض القطارات على خطوط الوجهين البحري والقبلي لسد احتياجات المواطنين خاصة مع زيادة الكثافة الركابية على الخطوط.

 

جدير بالذكر أن مرفق السكة الحديد شهد خلال الأيام الماضية توقيع العديد من العقود الخاصة برفع كفاءة الوحدات المتحركة ومنها توريد عدد ٦ قطارات اسبانية جديدة تتميز بمجموعة من المميزات التي تجعلها مختلفة بشكل كلى عن القطارات المميزة والمطورة والإسبانية وكذلك القطارات الفي اى بي وكذلك القطارات المكيفة.

السكة الحديد تكثيف أعمال تطوير لزيادة القطارات على الخطوط السكة الحديد تكثيف أعمال تطوير المزلقانات لزيادة القطارات تكثيف أعمال تطوير المزلقانات لزيادة القطارات السكة الحديد تطوير المزلقانات لزيادة القطارات على الخطوط

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

الأكثر قراءة

يحتاج 36 مليونًا.. الباز يدعو للتبرع للطفل مصطفى وليد لزرع جهاز هضمي

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

تناولوا «غزل البنات».. إصابة 8 أطفال بتسمم غذائي في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

شرارة وقرقعة ونذر الحرب.. على الطريقة الروسية /الأمريكية

د.أحمد الخميسى

المفكر التنويرى

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر«2»

عفاف السيد

القصة فن مصرى قديم

محمود خليل

همس الشعوب عن «تدين الشباب والكبار» فى الستينيات

ماجد حبته

حيرة دولة الألف جزيرة

فيصل شمس

بارك الله فيك

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

صور

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

انتخابات الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا

«إعلان الطوارئ وإرسال دعم».. كيف تعاملت إسرائيل مع مخاوف «حرب أوكرانيا»؟

وزير فلسطينى: تصعيد استيطانى غير مسبوق بالقدس الشرقية لتغيير معالمها