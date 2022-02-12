بسبب المخدرات.. «فارس» يقتل «خلولة» داخل مزرعة مانجو في الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية جريمة قتل، اليوم السبت، حيث قام شاب بقتل صديقه، عقب نشوب خلافات فيما بينهما على تجارة المواد المخدرة، في منطقة أبو عطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، داخل مزرعة مانجو.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم مروان الطحاوي، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، يفيد بقيام شاب يدعى "فارس"، 23 عامًا، بطعن صديقه محمود محمد وشهرته "محمود خلولة" 23 عامًا، بعدة طعنات، بسبب خلافات على المواد المخدرة، وفر هاربًا.

وعثر أحد المارة على الضحية داخل إحدى مزارع المانجو، بعزبة الزغابة بمنطقة أبو عطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

ونجح مباحث مركز شرطة الإسماعيلية في القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وجارِ عرض المتهم على النيابة العامة، وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة.