بدء حصر العمالة غير المنتظمة وإنقاذ 9 حالات بلا مأوى.. أبرز أنشطة «التضامن» اليوم

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عددًا من الأنشطة نرصدها لكم في السطور التالية.

-بـ80 مليون جنيه شهريا.. سداد النفقة لـ244 ألف حكم والتضامن تحدد الشروط

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي، سدد نفقات بإجمالى 224,150 حُكم بمبلغ 80 مليون جنيه شهرياً، ويسعى لجدولة الديون المستحقة له مع المدينين.

https://www.dostor.org/3712109

- وزير التضامن: بدء حصر العمالة غير المنتظمة لتغطيتهم بسبل الحماية الاجتماعية

أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم البدء في حصر بعض فئات العمالة غير المنتظمة بالشراكة مع الجهات المعنية مثل عمال المقاولات والصيادين وأصحاب الحرف التراثية من صانعي السجاد وغيرها من المهن.

https://www.dostor.org/3712126



- وزيرة التضامن: نساعد الأسر على تحويلهم للاستقلالية المادية

استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، سبل التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خاصة فيما يتعلق بسبل التمكين الاقتصادي للأسر التي على وشك التخرج من برنامج "تكافل"، لاسيما للأسر الشابة والأمهات المُعيلات، حيث تتبنى الوزارة حالياً منهج دمج التنمية الاجتماعية مع التنمية الاقتصادية لمساعدة الأسر على الاستقلالية المادية وعلى تحسين جودة حياتهم

https://www.dostor.org/3712177



- «التضامن» تنظم زيارة تعريفية لأكاديمية الشرطة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تنظيم زيارة لعدد من أبناء دور الرعاية لقضاء يوم في أكاديمية الشرطة، وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واستمرارًا للجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة التمكين والدمج المجتمعي لأبناء مصر من دور الرعاية الاجتماعية، بهدف تعزيز صورتهم الإيجابية لدى الرأي العام والمجتمع، وتنمية روح الولاء والانتماء والمواطنة لديهم تحرص الوزارة على تنفيذ زيارات تثقيفية وتوعوية للمؤسسات الوطنية.

https://www.dostor.org/3712264

- «التضامن» تنقذ 9 حالات بلا مأوى من مختلف المحافظات

نجحت وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال فريق التدخل السريع وبرنامج أطفال بلا مأوي فى التعامل مع ٩ حالات من أطفال وكبار بلا مأوى منذ بداية فبراير الجاري.

https://www.dostor.org/3712399