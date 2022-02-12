السبت 12 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

وزارة الثقافة الفلسطينية تطلق سلسلة أفلام «حكايا المخيم»

عاطف ابو سيف وزير
عاطف ابو سيف وزير الثقافة الفلسطيني

أطلقت وزارة الثقافة الفلسطينية، اليوم السبت، سلسلة أفلام وثائقية بعنوان "حكايا المخيم" توثق من خلالها شهادات حول النكبة، والصوت النابض بحق العودة الذي تمثله المخيمات الفلسطينية، وما زال اللاجئون متمسكون به رغم تعاقب الأجيال.

وأكدت الوزارة أن إنتاج هذه الأفلام يأتي تعزيزاً للرواية الفلسطينية التاريخية والثقافية والحقوقية، وحفظاً للذاكرة الوطنية، في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من سياسات تهدف إلى طمس هذا الحق الذي كفلته الشرائع والمواثيق الدولية كافة وما تتعرض له المخيمات من انتهاكات ونقص في الخدمات والحقوق، في ظل الصمت الدولي أمام ما يعانيه اللاجئين.

ويأتي هذا المشروع الفني انسجاماً مع رؤية وتوجهات وزارة الثقافة الفلسطينية في إثراء المحتوى الفلسطيني الخاص بقضية اللاجئين كمكون أساسي في تاريخ القضية الفلسطينية من الناحية الثقافية، حيث تتناول الأفلام قصة مخيم فلسطيني من جميع الجوانب السكانية والجغرافية والتاريخية والحياة اليومية والهم الوطني الجمعي لسكان المخيم.

وأتمت وزارة الثقافة الفلسطينية إنتاج هذه السلسلة وشملت 12 مخيماً في الضفة الغربية، نفذ انتاجها المخرج محمد عطايا،  وستبث على شاشة تلفزيون فلسطين وشبكة وطن الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الثقافة، كل يوم سبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وتأمل الوزارة استكمال انتاج سلسلة جديدة من المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة ودول اللجوء.

أطلقت وزارة الثقافة الفلسطينية سلسلة أفلام وثائقية بعنوان حكايا المخيم توثق من خلالها شهادات حول النكبة حكايا المخيم وزارة الثقافة الفلسطينية اللاجئون القضية الفلسطينية المخيمات الفلسطينية في قطاع غزة

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