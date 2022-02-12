«التحول الرقمى ومواجهة التغيرات المناخية» فى ندوة أونلاين الأحد

تعقد لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة:" التحول الرقمي ودوره فى مواجهة التغيرات المناخية"، وذلك في السادسة من مساء غد عبر تطبيق زووم.

يشارك في الندوة المهندس محمد عزام، عضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا، عضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية، والدكتورة فجر خميس عبدالجواد، نائب مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، ورانيا بسيونى شحاتة بدر، خبير التغيرات المناخية، والدكتورة سوسن سامي العوضي، إخصائية علوم البيئة وتغير المناخ، وعبدالجواد أبوكب، المتحدث الرسمى باسم وزارة البيئة السابق، يدير الندوة الدكتور محمد خليف-استشارى الابتكار والتحول الرقمي ونائب مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية.

تقام الندوة من خلال برنامج زووم؛ ويمكن لمن يرغب المشاركة بالمناقشات والمداخلات خلال الرابط التالي:

https://us06web.zoom.us/j/87119421842، ويصاحب الندوة بث مباشر عبر صفحة أمانة المؤتمرات على الفيسبوك على الرابط التالي: https://www.facebook.com/ConferenceDepartment