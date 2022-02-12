عبدالله النجار: عقد المواطنة أمر ملزم لتقنين العلاقة بين الإنسان ووطنه

قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن عقد المواطنة يعتبر حقيقة واقعة وأمرًا ملزمًا لتقنين العلاقة بين الإنسان ووطنه، وأن الوفاء بحقوق المواطنة وأداء التزاماتها ليس عملًا ثانويًّا خاليًا من الضبط والتحديد والمساءلة، لكنه عملٌ شرعيٌّ منظمٌ تحكمه مبادئ التشريع الإسلامي، وتحيط بمسائله أحكامه، ويستند إلى الأصول العامة للعلاقات الإنسانية، وهذه الحقوق والواجبات تمثِّل العقد الذي يقوم على التراضي والتوافق بين طرفي العلاقة في الارتباط الوطني أو عقد المواطنة.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي الـ٣٢ للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "عقد المواطنة"، السبت، أن التنظيم الدستوري والتشريعي المعاصر يعتبر تطبيقًا معاصرًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، حيث ينطلق منها في التوجه، ويلتقي معها في الغاية، وهي: حفظ البلاد والعباد، ليس في مصر وحدها، بل في كل دول العالم الإسلامي، وعلى المستوى الدولي.

من جانبه، أعرب اللواء أ.ح أيمن عز الدين حشيش، ممثل القوات المسلحة، بالمؤتمر عن شكره على الدعوة الكريمة، مؤكدًا وجوب استخدام جميع المؤسسات الوطنية للوسائل اللازمة لغرس قيم الولاء والانتماء للدولة الوطنية، وأن المواطنة عبارة عن علاقة متبادلة بين الأفراد والدولة التي ينتمون إليها، وتكفل الدولة تلك العلاقة لممارسة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وكذلك وضع الالتزامات لضمان المصلحة الخاصة والعامة على حد سواء، وعند غرس قيم المواطنة في الأفراد ينمي الحس الوطني والانتماء والشعور بالمسئولية تجاه المجتمع.

أشار إلى أن الالتزام الوطني الأخلاقي هو الفاعل في منظومة الحقوق والواجبات، وأن المجتمع العسكري يتسم بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة والالتزام بمبادئ الأخلاق والانضباط، والعمل بروح الجماعة ، و يُربي أفراده على التضحية من أجل الوطن ، وأن هذا يُنتج فردًا من الطراز الأول.

وفي كلمته، أعرب الدكتور مقدم محمد عادل، ممثل وزارة الداخلية، عن سعادته بالمشاركة، شاكرًا وزارة الأوقاف على بذلها كل الجهود لتحقيق مصلحة المصريين تلك الجهود التي يشهد لها القاصي والداني، مؤكدًا أن وزارة الداخلية تقوم بدعم وترسيخ حقوق المواطنة، باعتبارها أساس حقوق الإنسان.

أشار إلى أن المبادرات الرئاسية كانت بمثابة البوابة التي عبرت مصر من خلالها الأزمات التي أصابت العالم مؤخرًا بفعل جائحة كورونا، والتي أسهمت في توفير حياة كريمة للمواطن المصري، مؤكدًا أننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق الآمال والطموحات التي تصبو إليها أمتنا المصرية.

وقال الدكتور وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد، إن أهمية المواطنة التي أسّس لها ورسَّخ لمفهومها الإسلام قولًا وفعلًا تتبلور باعتبارها ضرورة وحاجة لبناء الدولة الحديثة؛ نظرًا لارتباطها بالحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمواطنين.

وأشار إلى أن الإسلام كرَّس في منظومته الفكرية والثقافية والعقدية مفهوم تعلق الإنسان بوطنه وأرضه، وكان سبّاقًا في التأكيد على قيمة الوطن وإعلاء المواطنة، واحتسب من قُتِل دون أرضه ووطنه شهيدًا، فالإسلام دين الفطرة جاء ليتمّم مكارم الأخلاق، ومن ذلك حبّ الأوطان والدفاع عنها، فمن قُتِل في سبيل الدفاع عن وطنه كان شهيدًا في سبيل الله.

وقال لقمان عبدالله، مفتي ماليزيا، إن عقد المواطنة تمت ترجمته في ماليزيا في المعاملات بين أبناء الشعب الماليزي، فالوطن هو بيت للجميع يخضع فيه أبناء الوطن الواحد لقانون الدولة، وديننا يعلمنا أن كل شخص له حرية الاعتقاد، لذلك الشعب الماليزي يعيش فيه المسلمون مع غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى في سلام، الجميع يخضعون لقانون البلاد.

وفي كلمته، أكد الدكتور عوض إسماعيل، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، أنه يجب المساواة وتكافؤ الفرص فيما بين المواطنين جميعًا، فالجميع متساوون في الحقوق والواجبات تجاه الوطن، ولا يكون الاختلاف إلا فيما تتطلبه الأمور المتعلقة بأحكام الشرائع والمعتقدات، فلكل حقه في إقامة معتقده وشريعته، وأبواب المساواة واسعة جدًّا ومتنوعة، كالمساواة في أمور البيع والشراء والمعاملات المالية والتجارية والشراكات بكل أنواعها، وكذلك في الوظائف والأعمال بشروطها وضوابطها التي تنظمها الدولة ويقرها القانون والدستور، وكذلك المساواة في التعليم، والصحة، وكل ما تقدمه الدولة من خدمات.