«مرحاض ذهبي».. أشياء غريبة أنفقت عليها كيم كارداشيان أموالها (صور)

تنفق كيم كارداشيان أموالا طائلة على أشياء غريبة للغاية، ونعرض لكم في التقرير التالي أغرب الأشياء التي أنفقت عليها أموالها.

ماس لأسنانها

في العام الماضي نشرت صورة للماس مرصع بأسنانها السفلية على موقع «انستجرام» الخاص بها، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل»، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تشتري فيها شيئًا كهذا أيضًا.

في عام 2019، قامت بتزيين أسنانها بالماس في مناسبتين مختلفتين، في المرة الأولى حصلت على الماس على أسنانها السفلية مع صليب، وفي المرة الثانية كتبت اسمها بالماس، وحصلت على ماسات مماثلة على أسنانها السفلية في عام 2016 أيضًا.

حفلات أعياد الميلاد في الجزر الخاصة.

صدمت كارداشيان الجميع عندما استأجرت جزيرة بأكملها في عيد ميلادها الأربعين، وفقًا لـ Insider، سافرت مع بعض أصدقائها وأفراد أسرتها لقضاء عطلة لمدة خمسة أيام، أمضت وقتها في الحفلات والقيام بأنشطة ممتعة مع أقربائها، انتهى بها الأمر بإنفاق حوالي 2 مليون دولار في الرحلة التي تستغرق 5 أيام.

مراحيض مطلية بالذهب

في عام 2013 عندما اشترت كارداشيان وكاني ويست عقارًا، كان جزء كبير من تصميمهما الداخلي باهظ الثمن، ومع ذلك كانت بعض أكثر الإضافات إسرافًا في المنزل هي المراحيض لأنها مصنوعة من الذهب.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل قامت كارداشيان وويست بتركيب 4 مراحيض مطلية بالذهب في حماماتهم، انتهى بهم الأمر إلى إنفاق حوالي 750 ألف دولار على المراحيض وحدها.

أسرّة من شعر الخيل والكشمير وصوف الحملان.

كانت الأسرة باهظة الثمن عنصرًا فاخرًا آخر في قصر كارداشيان وقصر ويست، اشترت كارداشيان ستة أسرة وأنفقت حوالي مليون دولار، إنها مصنوعة من بعض المواد باهظة الثمن مثل الكشمير وصوف الحمل وشعر الخيل، الأسرة فاخرة للغاية حيث يستغرق صنعها وقتًا طويلاً ولا يوجد سوى 60 سريرًا من هذا القبيل، تم إنشاء الأسرة على شرف الملكة إليزابيث.

ثلاجة مرصعة بسواروفسكي.

تعد ثلاجة سواروفسكي عنصرًا آخر في منزل كارداشيان، وفقًا لموقع Yahoo كانت الثلاجة مرصعة بالكريستال.