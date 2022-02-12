باحث فرنسي لـ«الدستور»: مصر تحت قيادة الرئيس السيسي أصبحت لاعبًا دوليًا أساسيًا

أكد رولان لومباردي الباحث الفرنسي والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط، تعليقا على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة "محيط واحد" بفرنسا، أن مصر أصبحت تحت قيادة السيسي لاعباً دولياً أساسياً على المسرح العالمي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الدور المصري دوليا يأتي نظرًا للثقل الديموغرافي والسياسي لمصر، فقد أصبحت مصر أكثر ظهورا وتفاعلا وتدخلا في العلاقات والمحافل الدولية.

وأشار الباحث الفرنسي إلى مشاركة الرئيس السيسي في قمة محيط واحد تؤكد اهتمام مصر بالبيئة ووسيلة فاعلة لإبراز جهودها للحفاظ على الحياة البحرية.

ولفت لومباردي، إلى أن الرئيس السيسي أظهر قيام القاهرة بسن تشريع ينظم بعض أنشطتها الاقتصادية ويضمن استدامة الموارد البحرية للبلاد بما يضمن استدامتها، كما أشار إلى محاربة الدولة للتلوث الناتج عن النفايات البلاستيكية والتي تعتبر تحدياً حقيقياً خاصة للدول النامية التي تسعى للدعم التكنولوجي اللازم لتنفيذ استراتيجياتها الهادفة إلى الحد من استخدام البلاستيك الذي يضر بالبيئة.

وأكد الباحث الفرنسي أن ساحل مصر المتوسطي أصبح مهمًا جدًا لها مع اكتشاف رواسب كبيرة من النفط والغاز في المياه الإقليمية المصرية في السنوات الأخيرة.

وأوضح أن القمة العالمية "محيط واحد" جمعت حوالي ثلاثين من القادة السياسيين الذين ناقشوا قضايا حماية أعالي البحار والمياه الدولية التي تغطي أكثر من 70 ٪ من سطح الكوكب، ومصر التي تطل على البحر الأبيض المتوسط ​​وهي من الدول التي يعبرها النيل، أكبر نهر في العالم، كان عليها أن تشارك.

وقال الباحث الفرنسي، إن مصر ستستضيف بالفعل قمة المناخ السنوية المقبلة للأمم المتحدة العام الجاري "كوب 27"، ويريد الرئيس السيسي أن تصبح مصر مركزًا للطاقة المتجددة وتحدث عن أهمية التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأكد أن مشاكل تلوث البحر أو النيل، الحيوية لمصر، وكذلك المشاكل المرتبطة بالصيد الجائر، كما هو الحال في جميع أنحاء إفريقيا، تشكل تحديًا كبيرًا للقاهرة، لكن الرئيس السيسي يعرف أيضًا أن تطوير وتحديث اقتصاد البلاد يسيران بالضرورة جنبًا إلى جنب مع تنمية الاقتصاد الأخضر.

واختتم أن العلاقات بين باريس والقاهرة جيدة جدًا حاليًا، فمصر السيسي أصبحت اليوم شريكًا تجاريًا أساسيًا وحليفا استراتيجيًا لفرنسا في الشرق الأوسط وأفريقيا في محاربة الإرهاب وجماعات الإسلام السياسي ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الجمعة، في قمة "محيط واحد"، التي عقدت في مدينة بريست الفرنسية والتي تعني بملفات وقضايا البيئة والمناخ وتنظمها فرنسا بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون منذ 2017.