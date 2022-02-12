اليوم .. قطع المياه عن مناطق حى ثان طنطا لمدة 6 ساعات

تبدأ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، قطع المياه عن مناطق حى ثان طنطا، لمدة 6 ساعات، وذلك من الساعة السادسة مساء وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.

وأوضحت شركة مياه الغربية، أن انقطاع وضعف المياه عن مناطق وشوارع حي ثان طنطا خلال تلك المدة الزمنية، يأتى لإجراء أعمال صيانة بمحطة مياه المرشحة بمدينة طنطا.

وتابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الحملة التفتيشية المكبرة بنطاق مركز طنطا والتي نفذت تحت إشراف اللواء حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، حيث تم المرور على ١٣٠ منشأة متنوعة للتأكد من الانضباط العام وتطبيق الإجراءات الاحترازية، تم خلالها مراجعة (اشتراطات الحماية المدنية، التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمنشآت، الإجراءات الصحية والطبية، مراقبة الأغذية) كما تم التفتيش على رخص المحلات ومتابعة رفع الإشغالات وأعمال النظافة.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٥٠ مخالفة متنوعة بين (١٦ مخالفة إشغالات ونظافة، ١٥ مخالفة لاشتراطات الحماية المدنية والقوى العاملة، ١٦ مخالفة لعدم اتباع الإجراءات الصحية وعدم توافر رخص للمحلات و ٣ مخالفات حررها الطب البيطري لعدد من المحال العاملة في مجال الأدوية البيطرية)، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد محافظ الغربية أن الحملات مستمرة في جميع المراكز والمدن والأحياء من أجل متابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك الوقوف على مدى صلاحية السلع لحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، إلى جانب تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين فورا.