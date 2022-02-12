السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم .. قطع المياه عن مناطق حى ثان طنطا لمدة 6 ساعات

قطع المياه
قطع المياه

تبدأ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، قطع المياه عن مناطق حى ثان طنطا، لمدة 6 ساعات، وذلك من الساعة السادسة مساء وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.

وأوضحت شركة مياه الغربية، أن انقطاع وضعف المياه عن مناطق وشوارع حي ثان طنطا خلال تلك المدة الزمنية، يأتى لإجراء أعمال صيانة بمحطة مياه المرشحة بمدينة طنطا.

وتابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الحملة التفتيشية المكبرة بنطاق مركز طنطا والتي نفذت تحت إشراف اللواء حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، حيث تم المرور على ١٣٠ منشأة متنوعة للتأكد من الانضباط العام وتطبيق الإجراءات الاحترازية، تم خلالها مراجعة (اشتراطات الحماية المدنية، التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمنشآت، الإجراءات الصحية والطبية، مراقبة الأغذية) كما تم التفتيش على رخص المحلات ومتابعة رفع الإشغالات وأعمال النظافة.

وأسفرت الحملة عن تحرير ٥٠ مخالفة متنوعة بين (١٦ مخالفة إشغالات ونظافة، ١٥ مخالفة لاشتراطات الحماية المدنية والقوى العاملة، ١٦ مخالفة لعدم اتباع الإجراءات الصحية وعدم توافر رخص للمحلات و ٣ مخالفات حررها الطب البيطري لعدد من المحال العاملة في مجال الأدوية البيطرية)، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأكد محافظ الغربية أن الحملات مستمرة في جميع المراكز والمدن والأحياء من أجل متابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك الوقوف على مدى صلاحية السلع لحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، إلى جانب تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين فورا.

قطع المياه حي ثان طنطا ٦ ساعات اليوم محافظة الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

قناة «Time Sports» تنقل مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو مجانا اليوم

بالأرقام.. درجات الحرارة هذا الأسبوع.. والأرصاد محذرة: «لا تنخدعوا»

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

300 جنيه حد أدنى.. تفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة فى الأجور أول يوليو

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

بارك الله فيك

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا والذكرى الثلاثون لاستعادة الكرامة الوطنية

مؤمن المحمدي

حفلة تنكرية

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

قائد اليونيفيل يترأس اجتماعا ثلاثيا مع وفدى الجيشين اللبنانى والإسرائيلى بالناقورة

إسرائيل تجلى أسر دبلوماسييها.. وتحذر من السفر إلى أوكرانيا

سارة شريف تكتب: يتنصتون عليهم