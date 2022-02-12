علاء حسانين يطالب المحكمة بجلسة سرية.. والقاضى يرفض

طلب المتهم علاء حسانين، البرلماني المعروف بنائب الجن والعفاريت، من هيئة المحكمة استكمال باقي الجلسة داخل غرفة المداولة لتكون سرية، إلا أن القاضي رفض الطلب، وقرر استكمال جلسة محاكمة متهمي قضية الآثار الكبرى، “علنية” داخل القاعة بحضور الجمهور والصحفيين.

وقال الشاهد الثالث في قضية الآثار الكبرى، ضابط شرطة، إنه تم ندبه من قبل الإدارة الخاصة به، لضبط تشكيل يعمل في الاتجار والتنقيب عن الآثار، وذلك خلال الجلسة المنعقدة حاليًا لمحاكمة المتهمين في قضية الآثار الكبرى.

وأضاف الشاهد أمام المحكمة: تم تكليفي بضبط عدد من المتهمين ينفذون أعمال حفر بمنطقة مصر القديمة، وروحنا مكان الحفر ولقينا حفرة بجوار أخرى وتمكنا من ضبطهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد، ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، سماع الشهود في جلسة محاكمة علاء حسانين وحسن راتب، وآخرين عددهم 21 متهما في قضية الآثار الكبرى؛ وذلك لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار.