السبت 12 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عضو لجنة الفحص بـ«قضية الآثار الكبرى»: الحفرة عمقها 7 أمتار

حسن راتب
حسن راتب

استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، استجواب عضو لجنة الفحص من وزارة السياحة والآثار خلال  جلسة محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين لاتهام الأول بتشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار.

وقال الشاهد، إن إحدى الحفر كان عمقها 7 أمتار وبها إضاءة، والغرض من الحفر كان التنقيب عن الآثار، ويصعب تحديد فترة أعمال الحفر.

وسمح القاضي لدفاع المتهمين باستجواب الشاهد.

كان النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين، إلى محكمة الجنايات المختصة، وأسندت النيابة، لعلاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارًا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، وإتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.

 

محكمة جنايات شمال القاهرة لعباسية عضو لجنة الفحص من وزارة السياحة والاثار علاء حسانين التنقيب عن الآثار

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