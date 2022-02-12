محافظ أسيوط يلتقى وكيل وزارة التموين

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة ،محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة، للاطمئنان على الموقف التموينى بالمحافظة وتوفر السلع التموينية بكميات وأسعار مناسبة، وتكثيف الحملات على الأسواق، لمنع الإستغلال، وضبط الأسعار، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء.



وهذا فضلا عن جهود التوسع فى انشاء مكاتب تموينية مميزة بالقرى والنجوع ضمن مشروعات مجمعات خدمات المواطنين التى يجرى انشائها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية " حياة كريمة " والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى.



واستعرض محافظ أسيوط الموقف التمويني للمحافظة ورصيد الاقماح بالصوامع والهناجر والشؤون الاسمنتية ومراكز التجميع التابعة للبنك الزراعي المصري فضلا عن حركة المواد البترولية بالمحافظة وتوفرها و رصيد الغاز الصب بمصنع الغازات البترولية، فضلا عن موقف البطاقات التموينية ومنافذ المواد الغذائية سواء التابعة للمحافظة او جهاز الخدمة الوطنية والمنطقة الجنوبية العسكرية، بالإضافة الى سيارات متنقلة بالقرى والمراكز والأحياء أو منافذ امان التابعة لوزارة الداخلية والتى توفر المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين تسهيلا لهم ولتخفيف العبء عنهم.

وأشار المحافظ إلى أهمية منافذ مشروع (سلاسل جمعيتي ) والبالغ عددها 564 منفذ ، ضمن السلاسل التجارية التي ترتب عليها تشغيل عدد 1692 شاب من شباب الخريجين بالاضافة الى توفر 13 ادارة فرعية خارجية و13 إدارة داخلية بالديوان العام للمديرية بالاضافة إلى قسم الوحدة الحسابية وبلغ عدد المكاتب التموينية (68) مكتب موزعة على قرى ومراكز المحافظة وجارى التوسع فى إنشاء عدد كبير من المكاتب المميزة بمجمعات الخدمات بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى .

وشدد المحافظ على تكثيف الحملات التموينية وحملات التفتيش والرقابة للتصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب في الأسعار، أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، من المتاجرين بالسلع، الذين يتعمدوا إخفاءها، أو يرفعون أسعارها بلا مبرر، وذلك تنفيذاَ لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وفي ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي تقوم بها الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد فضلا عن تكثيف جهود الرقابة التموينية على كل الأسواق والمحال التجارية والمجازر ومستودعات الوقود والبوتاجاز، وتشديد الرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية، لمكافحة الممارسات الاحتكارية، وضبط الأسعار والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وشن حملات على المخالفين.

وأوضح محافظ أسيوط أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.