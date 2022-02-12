بالأسماء.. قائمة جوائز المرأة القيادية فى قطاع البترول بمؤتمر إيجبس 2022

تنطلق بعد غد الاثنين، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022»، في نسخته الخامسة بالقاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار المسؤولين والوزراء في الدولة، وعدد من وزارء البترول والطاقة من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى حضور دبلوماسي رفيع المستوى، وذلك فى الفترة من 14 حتى 16 فبراير الجاري تحت شعار «شمال أفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط: ضمان امدادات الطاقة».

وتنشر «الدستور» بالأسماء قائمة جوائز المرأة القيادية في قطاع البترول التي سيتم منحها للفائزات خلال مؤتمر «إيجبس».

أسماء الفائزات بجوائز المرأة القيادية بقطاع البترول

1- أليكس روبرتس، رئيسة قطاع الصحة والسلامة والبيئة وشؤون البيئة والمجتمع والحوكمة ESG، شركة شلمبرجير.

2- منال مسيحة، نائب الرئيس الإقليمي لقطاع الجودة ورضاء العملاء، شركة شنايدر إلكتريك.

3- نهلة أرسينول، رئيس قطاع المشروعات، شركة شل.

4- ڤيديا رامناث، رئيس، شركة إيمرسون في الشرق الأوسط وإفريقيا.

ثانياً جائزة المرأة من الجيل القادم

1- عبير الوهيبي، مهندسة عمليات تحسين إنتاج البترول، شركة تنمية نفط عمان

2- سيرين لوك، محاضرة، جامعة بتروناس للتكنولوجيا

3- فرح درويش، مدير تصدير، شركة شيفرون مصر

4- إرني لوك، مهندسة عمليات، شركة بتروناس

ثالثاً جائزة نجمة العام

1- بشاير الدكّان، طالبة ماجيستير، جامعة كورنيل

2- ميرال توفيق، مهندسة خزانات، شركة شيفرون ومرشحة للدكتوراه بجامعة ولاية بنسلفانيا

3- نورواندا سرور، باحث مساعد ومرشحة للدكتوراه، جامعة ويسترن

4- رنا عبد الله، طالبة ماجيستير، جامعة تيسايد

ويعد معرض ومؤتمر مصر الدولي للبترول "إيجبس " أهم منصة للبترول والغاز في شمال إفريقيا ودول البحر الأبيض المتوسط تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يجمع أبرز قادة الأعمال لبحث أهم القضايا لدعم تقدم قطاع البترول والغاز فى مصر.