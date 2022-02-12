52 ألف مواطن سددوا غرامة مخالفة ارتداء الكمامة خلال أسبوع

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 1162 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 6280 أرجيلة، وغلق 4805 محلات مخالفة لمواعيد الغلق، في حملات على مدار أسبوع.

وضبط 53126 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح، وسداد الغرامة المقررة لـ52789 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 337 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.