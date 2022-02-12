السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

52 ألف مواطن سددوا غرامة مخالفة ارتداء الكمامة خلال أسبوع

مخالفة عدم ارتداء
مخالفة عدم ارتداء كمامة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 1162 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات بلغت 6280 أرجيلة، وغلق 4805 محلات مخالفة لمواعيد الغلق، في حملات على مدار أسبوع.

وضبط 53126 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح، وسداد الغرامة المقررة لـ52789 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال 337 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.

ضبط الداخلية حملات منع تداول الأرجيلة قضية غلق مواعيد الغلق

رئيس التحرير

وائل لطفي

بولس فهمى إسكندر

الأكثر قراءة

300 جنيه حد أدنى.. تفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة فى الأجور أول يوليو

بالأرقام.. درجات الحرارة هذا الأسبوع.. والأرصاد محذرة: «لا تنخدعوا»

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

«ابنته قدمت عقود شاليهات».. كواليس دعوى بطلان التوكيلات ضد رشوان توفيق

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

بارك الله فيك

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

د.كريمة الحفناوى

فنزويلا والذكرى الثلاثون لاستعادة الكرامة الوطنية

مؤمن المحمدي

حفلة تنكرية

حاتم حافظ

عندما أصبح خيرى شلبى «بيست سيلر»

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «3-4»

ماجد حبته

محيط واحد.. وكوكب واحد

صور

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

معرض الكتاب آخر يوم

محطة تل أبيب

المزيد

قائد اليونيفيل يترأس اجتماعا ثلاثيا مع وفدى الجيشين اللبنانى والإسرائيلى بالناقورة

إسرائيل تجلى أسر دبلوماسييها.. وتحذر من السفر إلى أوكرانيا

سارة شريف تكتب: يتنصتون عليهم